El universo de 'Tulsa King' se expande con una nueva serie de Taylor Sheridan, protagonizada por Samuel L. Jackson y con Sylvester Stallone

Samuel L. Jackson está listo para encabezar una nueva historia criminal con el estreno de "Frisco King", la serie derivada de "Tulsa King" que amplía el universo televisivo creado por Taylor Sheridan. La producción presentó su primer adelanto y confirmó su llegada a Paramount+ para el próximo 18 de diciembre.

El actor retoma el personaje de Russell Lee Washington Jr., un experimentado gánster de Nueva Orleans que fue presentado durante la tercera temporada de "Tulsa King". En esta ocasión, el protagonista trasladará sus operaciones a Frisco, Texas, donde buscará construir un nuevo imperio criminal.

¿De qué trata 'Frisco King'?

La historia sigue a Lee Washington cuando llega a Frisco y descubre oportunidades para desarrollar negocios ilegales detrás de la apariencia tranquila y próspera de la ciudad texana.

Para consolidar sus planes, el personaje reúne a un joven protegido con ambiciones empresariales, un conductor leal y un grupo de colaboradores poco convencionales. Lo que comienza con pequeños negocios clandestinos irá creciendo hasta convertirse en una operación de mayor alcance.

Sin embargo, conforme aumenta su influencia, también lo hacen los riesgos. Lee tendrá que anticiparse a sus adversarios y mantenerse un paso adelante para conservar el control de sus actividades.

Sylvester Stallone también aparecerá en la serie

Uno de los atractivos de la producción será la participación especial de Sylvester Stallone, quien volverá a interpretar a Dwight Manfredi, protagonista de "Tulsa King". La conexión entre ambas historias se establece a través de la relación que los personajes desarrollaron durante su estancia en prisión.

En la serie original, Lee fue presentado como un antiguo conocido de Dwight, quien le salvó la vida años antes. Aunque inicialmente recibió la misión de asesinarlo, terminó colaborando con él y considerando la posibilidad de comenzar de nuevo.

Además de Jackson y Stallone, el elenco incluye a Asa Germann, Kai Caster, Lilah Pate y Savanna Gann.

Taylor Sheridan escribirá los ocho episodios

"Frisco King" es una creación de Taylor Sheridan, responsable de otras producciones televisivas como "Yellowstone", "Landman" y "Tulsa King". El también guionista estará a cargo de los ocho episodios de la primera temporada.

La producción ejecutiva reúne a Sheridan, Sylvester Stallone y Samuel L. Jackson, entre otros colaboradores. Christina Alexandra Voros y Michael Friedman también participan como directores de la serie.

¿Cuándo se estrena 'Frisco King' y dónde verla?

La nueva producción debutará el 18 de diciembre de 2026 en Paramount+, con el lanzamiento de sus dos primeros episodios. Posteriormente, la plataforma estrenará un capítulo nuevo cada viernes.