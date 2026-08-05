Samantha Morton revela que lleva un año sin trabajar

La actriz de 49 años atribuyó la falta de nuevos proyectos a los cambios de la industria y a las menores oportunidades para intérpretes de su edad

Samantha Morton aseguró que lleva un año sin trabajar como actriz desde que terminó el rodaje de "La Odisea", de Christopher Nolan, y consideró que su edad podría estar influyendo en la falta de nuevas oportunidades dentro de la industria.

La actriz británica, de 49 años y dos veces nominada al Óscar, habló sobre su situación en el podcast Happy Sad Confused, donde explicó que, pese a contar con representación, los proyectos disponibles para ella han disminuido considerablemente.

“Llevo un año sin trabajar desde que hice "La Odisea”, comentó Morton. “Al fin y al cabo, tengo 49 años (...) la política de la industria ha cambiado muchísimo”.

Su participación en la nueva película de Nolan, donde interpreta a Circe, significó una importante inyección de confianza para la actriz, quien recordó que recibir la llamada del director le hizo sentir que todavía podía acceder a papeles relevantes.

“Esperanza y fe”, describió Morton al hablar de lo que sintió cuando fue contactada para formar parte de la producción.

La edad, un obstáculo para las actrices

Morton cuenta con una trayectoria que comenzó en 1991 y que incluye producciones como "Minority Report" y "The Walking Dead". Además, recibió nominaciones al Óscar por sus actuaciones en "Sweet and Lowdown" e "In America".

Su interpretación de Circe en "La Odisea" también ha recibido elogios y ha generado especulaciones sobre una posible nominación al Óscar por su trabajo en la cinta de Nolan.

Sin embargo, la actriz reconoció que conforme las intérpretes envejecen, las oportunidades para conseguir personajes de relevancia pueden reducirse.