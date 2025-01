Sam Smith rompe récord de asistencia en su concierto en León Gto

El cantante Sam Smith ofreció un concierto inolvidable en León Guanajuato a más de 3,000 personas rompiendo el récord con el mayor número de asistentes.

¡Espectacular @samsmith en León! 🤩



Cerca de 32 mil personas disfrutaron esta noche del concierto de Sam Smith en la mejor feria de México, la Feria Estatal de León 2025. ✅



¡Por esto y más, somos mucho más que una feria! 🦁#FEL25 pic.twitter.com/aLrHdhtqEe — Feria de León (@FeriaDeLeon) January 26, 2025

El cinco veces ganador de Grammys, se presentó este sábado 25 de enero en la Feria Estatal de León en donde interpretó sus más grandes éxitos como I'm Not the Only One, Fire on Fire y Too Good at Goodbyes.

Con coreografías y vestuarios extravagantes, Sam Smith dio un espectáculo de más de una hora haciendo que el evento fuera un rotundo éxito, desde los primeros coros de "Stay with me".

El evento comenzó a las 9:00 horas, pero los asistentes empezaron a hacer fila en las instalaciones de la feria desde muy temprano, para un alcanzar buen lugar.

Los boletos del concierto se agotaron a los minutos de ser publicados, sin embargo, las personas que no pudieron alcanzar entrada, disfrutaron el show desde afuera, registrando más de mil personas alrededor de las instalaciones.

El británico llegó a México desde días antes de su presentación, para ensayar con sus bailarines y salir a conocer la ciudad.

Usuarios de la red social "X" compartieron fotos con el cantante en donde se le veía paseando por los lugares más icónicos de León. Sam se mostró ante sus fans amable y agradecido. Repartió autógrafos, fotos y videos con una gran sonrisa.

Sam Smith caminando y disfrutando de nuestro bonito León, Guanajuatopic.twitter.com/BZSyfcWHge — León de Guanajuato 🦁 (@LeonGTO01) January 25, 2025

