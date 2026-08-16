Sam Smith llega a México y sorprende al visitar un mercado

Durante su visita al mercado, el intérprete de Stay With Me se mostró relajado y dispuesto a conocer un poco de la cultura local.

Sam Smith ya se encuentra en México y, antes de comenzar con sus presentaciones, decidió vivir una experiencia muy mexicana. El cantante británico fue captado este miércoles en un mercado de Guadalajara, donde recorrió los pasillos, convivió con algunas personas y hasta se dejó ver entre puestos de comida.

Smith llegó a nuestro país como parte de su gira “To Be Free” y su primera parada será precisamente Guadalajara, donde ofrecerá un concierto este 14 de agosto en el Auditorio Telmex de Zapopan. El artista fue visto acompañado por su prometido, el diseñador Christian Cowan, mientras disfrutaba de este recorrido por la ciudad.

Durante su visita al mercado, el intérprete de Stay With Me se mostró relajado y dispuesto a conocer un poco de la cultura local. Entre los detalles que llamaron la atención estuvo su acercamiento a los tradicionales puestos de comida mexicana, una imagen muy diferente a la que sus seguidores suelen ver durante sus espectáculos internacionales.

Después de Guadalajara, Sam Smith viajará a la Ciudad de México, donde tiene programadas cuatro presentaciones en el Auditorio Nacional los días 17, 18, 20 y 21 de agosto. Esta residencia forma parte de su regreso a los escenarios con To Be Free.



Además, esta visita a México ocurre en una etapa importante para el cantante, quien recientemente lanzó “When He’s Gone”, sencillo que formará parte de su próximo álbum Hazel Eyes, previsto para el 21 de agosto. Así que entre nueva música, conciertos y una visita al mercado, Sam Smith ya comenzó a disfrutar de su regreso a México.