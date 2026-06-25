Sam Smith anuncia su nuevo álbum 'Hazel Eyes'

El cantante Sam Smith revela su quinto disco “Hazel Eyes”, disponible el 21 de agosto, junto al lanzamiento del sencillo 'My Guy'

El cantante Sam Smith anunció el lanzamiento de su quinto álbum de estudio titulado “Hazel Eyes”, que estará disponible a partir del 21 de agosto bajo el sello Capitol Records.

El artista compartió su entusiasmo por este nuevo proyecto, el cual describió como un reflejo honesto de su vida en los últimos años y una propuesta musical pensada como un escape emocional para sus oyentes.

“Estoy muy emocionado de compartir con ustedes este trabajo y esta música. Un relato honesto de mi vida en los últimos años y un dulce escape para quien lo necesite”, expresó.

Hazel Eyes. My new album, August 21st.https://t.co/QunqCcVGBj



I am so excited to bring this piece of work and music to you. An honest account of my life the last few years, and a sweet escape for anyone who needs it. I believe, after this record more than ever, that love is a… pic.twitter.com/X4kTDeU3FO — SAM SMITH (@samsmith) June 24, 2026

Smith también destacó que este disco reafirma su visión sobre el amor, la música y la honestidad como pilares fundamentales en su vida y carrera.

Un álbum personal y colaborativo

“Hazel Eyes” fue coproducido por Sam Smith junto a Simon Aldred y David Odlum. El material incluye 12 canciones creadas en colaboración con artistas como Feist, Shahzad Ismaily y Rob Moose.

El álbum fue grabado parcialmente en Electric Lady Studios y es descrito como una oda a la ciudad de Nueva York, lugar que el cantante considera ahora su hogar.

De acuerdo con Smith, este proyecto representa una evolución artística significativa, al involucrarse de forma integral en su producción.

“Este álbum es un disco increíblemente especial para mí. Lo he estado componiendo durante más de tres años con un pequeño grupo de amigos maravillosos. Es muy personal y siento que he profundizado como artista durante su creación”, señaló.

Asimismo, el intérprete aseguró que el disco tiene una esencia romántica y que en él plasmó diversas lecciones de vida adquiridas durante su proceso creativo.

Lanzamiento del sencillo “My Guy”

Como parte del anuncio, el cantante presentó el sencillo “My Guy”, coescrito junto a Feist y Shahzad Ismaily, acompañado de su respectivo video musical.

My Guy, the new single and official video.

All yours xxxxhttps://t.co/8M0sYorkZt pic.twitter.com/Iq8lezralr — SAM SMITH (@samsmith) June 24, 2026

Smith explicó que esta canción surgió de manera espontánea durante una sesión en Nueva York y que representa una de las composiciones más significativas de su carrera.

“Esta es una canción que siento que he estado esperando toda la vida para escribir y cantar. Intenté capturar el brillo y la calidez del amor en esta canción”, comentó.

El artista expresó su deseo de que el tema transmita cercanía y emoción en un entorno que describió como frío y distante.

Trayectoria reciente y lista de canciones

El lanzamiento más reciente de Sam Smith fue el álbum “Gloria” en 2023, el cual incluye el sencillo “Unholy” junto a Kim Petras.

En fechas recientes, el cantante también ofreció presentaciones en el Warsaw de Brooklyn y en el Castro Theatre de San Francisco, siendo de los primeros en actuar en este último recinto tras su renovación.

El nuevo disco “Hazel Eyes” estará compuesto por los siguientes temas: