Sam Smith anuncia segunda fecha en Arena Monterrey

Las entradas para la primera fecha que el cantante británico Sam Smith dará en Monterrey se agotaron en cuestión de minutos al salir la venta general

Por: Luz Camacho

Enero 17, 2023, 14:48

El cantante ganador del Oscar Sam Smith agregó una segunda fecha en Monterrey a su gira GLORIA The Tour.



La nueva fecha será el próximo 11 de septiembre, a las 21:00 horas, en la Arena Monterrey.



Jessie Reyez, quien es invitada en el próximo álbum de Sam, apoyará como invitada especial para ambos espectáculos.

Los boletos saldrán a la venta al público en general el viernes 20 de enero a las 9:00 horas a través del sistema de www.superboletos.com.





Con este nuevo material discográfico y gira mundial, Sam regresa nuevamente a América del Norte, donde recorrerá 27 ciudades, comenzando en julio próximo en Miami, Florida; e incluirá espectáculos en Vancouver, Toronto, Nueva York, Washington, Boston, Texas y California, entre otras donde es esperado con ansias.



La primera fecha para Monterrey fue todo un suceso, agotándose a minutos de salir a venta general.



“Gloria” está programado para su lanzamiento oficial el próximo 27 de enero a través de Capitol Records, este el cuarto álbum de estudio incluye el sencillo nominado al GRAMMY “Unholy” Ft. Kim Petras, que pasó tres semanas en el No. 1 en el Billboard Hot 100 y cuatro semanas en la cima de la lista oficial de singles del Reino Unido.



Sam ha acumulado más de 37 millones de ventas de álbumes, 276 millones de ventas de singles y 50 mil millones de reproducciones en su carrera en todo su catálogo, que incluye los álbumes de estudio aclamados por la crítica In the Lonely Hour, The Thrill of It All y Love Goes.



Cuatro veces ganador del GRAMMY, Sam también tiene dos récords mundiales Guinness, por la mayor cantidad de semanas consecutivas en el Reino Unido. Top 10 Album Chart (por su debut en 2014, In The Lonely Hour) y por tener el primer tema de James Bond en alcanzar el número 1 en las listas del Reino Unido (por el Oscar y el Globo de Oro ganador 'Writing's on the Wall').