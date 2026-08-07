Sam Raimi producirá nueva adaptación de 'Desesperación'

Sam Raimi llevará al cine una nueva versión de Desesperación, la inquietante novela de Stephen King, con un equipo creativo especializado en terror

Sam Raimi, reconocido por su trayectoria en el cine de terror, producirá una nueva adaptación cinematográfica de Desesperación, una de las novelas más oscuras de Stephen King.

El proyecto marcará una nueva incursión en el universo del escritor estadounidense y contará con un equipo creativo especializado en el género.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, los directores Zach Lipovsky y Adam B. Stein, responsables de Destino final: Lazos de sangre, se encuentran en negociaciones para dirigir la película. El guion será escrito por Ryan Brennan, mientras que Raimi producirá el filme a través de Ghost House Pictures, junto a su colaborador de larga trayectoria Rob Tapert.

¿De qué trata ‘Desesperación’?

Publicada en 1996, Desesperación transporta a los lectores a un pequeño pueblo minero de Nevada llamado Desperation, donde varios viajeros son detenidos por el sheriff Collie Entragian.

Pronto descubren que el policía está poseído por una antigua entidad maligna conocida como Tak, la cual utiliza a los habitantes del lugar para sembrar el terror.

Atrapados en un pueblo prácticamente abandonado, los protagonistas deberán luchar por sobrevivir mientras intentan descubrir el origen del mal que domina la comunidad.

La obra combina elementos de horror sobrenatural, suspenso y fe, características que la han convertido en una de las novelas más sombrías de la bibliografía de Stephen King.

Una novela apreciada por los seguidores de King

Aunque no suele figurar entre las obras más populares del autor, Desesperación es considerada por muchos lectores como una de sus novelas más infravaloradas. Habitualmente aparece entre las favoritas de los seguidores del escritor, gracias a su intensa primera parte, el desarrollo de personajes como David Carver y el escritor Johnny Marinville, así como por la presencia del sheriff Collie Entragian, considerado uno de los villanos más memorables creados por King.

Entre las principales críticas que ha recibido la novela destaca su extensión, ya que sus más de 700 páginas han sido señaladas por algunos especialistas como un factor que afecta el ritmo de la historia.

Esta no será la primera adaptación de Desesperación. En 2006, la novela fue llevada a la televisión en una producción dirigida por Mick Garris, colaborador frecuente de Stephen King.

Aunque aquella versión contó con el respaldo del propio escritor, recibió críticas mixtas y no alcanzó la popularidad de otras adaptaciones de sus obras.

Por ahora, Searchlight Pictures no ha revelado cuándo iniciará el rodaje ni la fecha de estreno de esta nueva adaptación, que buscará llevar nuevamente a la pantalla una de las historias más inquietantes del maestro del terror.