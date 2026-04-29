Sam Neill vence al cáncer y anuncia su regreso

El actor Sam Neill, reconocido mundialmente por su papel como el doctor Alan Grant en “Jurassic Park”, reveló que está libre de cáncer

El actor Sam Neill, reconocido mundialmente por su papel como el doctor Alan Grant en “Jurassic Park”, reveló que está libre de cáncer después de una intensa batalla de casi cinco años contra un agresivo linfoma angioinmunoblástico de células T en etapa 3, un raro cáncer de sangre que afecta el sistema inmunológico.

El actor neozelandés-australiano compartió que, tras enfrentar momentos en los que pensó que su vida llegaba a su fin, logró superar la enfermedad gracias a un innovador tratamiento de terapia con células T CAR, una técnica de vanguardia que modifica genéticamente células sanguíneas para combatir el cáncer.

Neill fue diagnosticado en marzo de 2022, luego de detectar inflamación en sus ganglios linfáticos mientras promocionaba “Jurassic World Dominion”, cinta en la que retomó su emblemático personaje junto a Laura Dern, Jeff Goldblum, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

Aunque hizo público su padecimiento hasta 2023, durante meses enfrentó en privado el tratamiento mientras continuaba con compromisos profesionales.

La quimioterapia dejó de funcionar

Durante los primeros años, el actor se sometió a quimioterapia, un proceso que describió como agotador y doloroso, pero necesario para mantenerse con vida.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el tratamiento perdió efectividad.

Neill confesó que ese fue el momento más crítico de su lucha: se sintió perdido y llegó a pensar que moriría, luego de que las opciones convencionales parecieran agotarse.

Ante el fracaso de la quimioterapia, recurrió a la terapia CAR T-cell, un tratamiento innovador que logró eliminar el cáncer hasta volverlo indetectable.

Tras estudios recientes, el actor confirmó que no existe rastro de la enfermedad en su organismo, resultado que calificó como extraordinario y una muestra del poder de la ciencia médica.

Además, Neill se convirtió en defensor del acceso a este tratamiento en Australia, su país natal, donde actualmente sólo está disponible en ensayos clínicos.

“Es hora de hacer otra película”

Lejos de retirarse, el actor de 78 años aseguró que esta nueva etapa le devuelve energía para volver a la actuación.

Neill expresó su deseo de seguir trabajando, disfrutar a sus nietos y permanecer presente para ver crecer a su familia, luego de haber reflexionado profundamente sobre la muerte durante su enfermedad.

La recuperación de Sam Neill representa no sólo una victoria personal, sino también un ejemplo del impacto de tratamientos médicos avanzados en pacientes con cáncer agresivo.

Su historia, marcada por años de incertidumbre, dolor y un inesperado giro esperanzador, coloca nuevamente al actor frente a las cámaras, esta vez con una segunda oportunidad que piensa aprovechar plenamente.