Salvan a Manelyk en La Granja VIP 2 y nominan a Trejo

Azalia Ojeda, conocida como `La Negra´, decidió librar a Manelyk González de la eliminación y envió directamente a Carlos Trejo a la lista de nominados.

La tensión escaló en el reality show La Granja VIP 2 tras una decisión que reconfiguró la lista de participantes en riesgo de abandonar la competencia.

En un movimiento estratégico durante la jornada de salvación, Azalia intervino de manera directa para salvar a Manelyk González, garantizando su permanencia una semana más en el programa.

Después del anuncio de la salvación, las fricciones entre las participantes se hicieron evidentes. En la mesa de discusión, Mónica Escobedo y Manelyk González sostuvieron un tenso intercambio en el que se reprocharon la falta de lealtad y las alianzas cambiantes dentro de la casa.

Mónica le echó en cara a Manelyk sus estrategias de conveniencia para asegurar su permanencia, a lo que la influencer respondió frontalmente señalando que no piensa dejarse manipular por ningún grupo y que sus movimientos son puramente de supervivencia.

El desenlace de esta discusión culminó con la decisión de Azalia, cuya salvación de Manelyk derivó en la nominación inmediata de Carlos Trejo, quien terminó ingresando a la lista de participantes que enfrentarán la votación del público junto a Mónica. La jugada dejó un ambiente ríspido entre los equipos y generó múltiples reacciones en redes sociales.

Con este ajuste en la placa de nominados, la competencia entra en una fase crítica rumbo al domingo de eliminación, donde la audiencia determinará qué habitante abandonará la casa.