Salvador Illa comparte selfi con Bad Bunny en la Sagrada Familia

El presidente del Gobierno de Cataluña, Salvador Illa, compartió este lunes en su cuenta de Instagram un selfi junto al cantante puertorriqueño Bad Bunny

El presidente del Gobierno de Cataluña, Salvador Illa, compartió este lunes en su cuenta de Instagram un selfi junto al cantante puertorriqueño Bad Bunny, tomado en el interior de la Sagrada Familia, en Barcelona.

“Gracias por elegir Barcelona para empezar el Debí tirar más fotos World Tour en Europa”, escribió el mandatario en la publicación.

Visita en medio de su gira europea

El artista boricua se presentó recientemente en el Estadi Olímpic de Barcelona, donde ofreció conciertos el viernes y sábado como parte de su gira por Europa.

Tras su paso por la ciudad catalana, el intérprete continuará su recorrido con dos presentaciones en Lisboa y una serie de diez conciertos programados en Madrid.

Según fuentes de la Generalitat de Cataluña, Bad Bunny tenía interés en visitar la basílica de la Sagrada Familia y fue durante ese recorrido cuando coincidió con Illa, aunque no se precisó la fecha exacta en que se tomó la fotografía.

La Sagrada Familia, en un momento clave

La emblemática basílica será escenario de un importante evento el próximo 10 de junio, cuando el papa León XIV inaugure oficialmente la Torre de Jesucristo.

La estructura, que alcanza los 172.5 metros de altura, convierte al templo en la iglesia más alta del mundo.

Además, la visita del pontífice coincidirá con la conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, responsable del diseño de la icónica construcción.