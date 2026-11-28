En la jornada de 'Viernes de Traición' de La Granja VIP 2, Niurka salvó a Kevyn Contreras 'Bicolor' y colocó en placa a Ivonne Montero.

En una nueva jornada de Viernes de Traición dentro de La Granja VIP 2, Niurka decidió salvar a Kevyn Contreras “Bicolor” y traicionar a Ivonne Montero, movimiento que reconfiguró la placa de nominados rumbo a la siguiente gala de eliminacion dentro del reality.

Con este giro en la dinámica del programa, la tabla de nominados quedó integrada por Mono, Manelyk e Ivonne Montero, mientras que Kevyn “Bicolor” aseguró su permanencia en esta instancia.

Movimiento en la placa y definición del domingo

La decisión de Niurka modificó el panorama inmediato dentro de la competencia al sacar de la cuerda floja a Kevyn Contreras “Bicolor”, de quien era obvio iba a salvar debido a la rivalidad que existe con Ivonne Montero, quien se sumó a Mono y Manelyk en la lista de nominados.

A partir de este escenario, las alianzas y el respaldo del público cobran peso determinante en La Granja VIP 2, donde será este domingo cuando se conozca quién será el próximo granjero eliminado entre los tres participantes en placa.