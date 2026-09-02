Salud de Lionel Richie genera preocupación entre seguidores

El cantante acudió al centro médico de manera voluntaria acompañado por su equipo de trabajo tras descender del escenario

La industria de la música internacional se encuentra en alerta por la salud de Lionel Richie. El legendario cantante estadounidense de 77 años continúa internado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en St. Louis, Missouri, donde el personal médico lo somete a una serie de evaluaciones exhaustivas y estudios cardíacos.

Lionel Richie presentó mareos durante un concierto

El ingreso hospitalario del intérprete ocurrió poco después de haber concluido una presentación en vivo. Durante los momentos finales del espectáculo, el artista reportó malestares físicos y mareos en pleno escenario, viéndose en la necesidad de solicitar una silla a su equipo de producción para poder terminar de cantar su célebre tema "All Night Long".

De acuerdo con reportes preliminares, el cantante acudió al centro médico de manera voluntaria acompañado por su equipo de trabajo tras descender del escenario.

Aunque en un inicio los médicos valoraron un posible cuadro de deshidratación severa por el esfuerzo físico, la decisión de mantenerlo en el área intensiva obedece a la necesidad de descartar afecciones cardiovasculares mayores.

Seguidores permanecen atentos a su evolución

La noticia generó una respuesta inmediata por parte de sus fanáticos en redes sociales, quienes han colmado las cuentas oficiales del músico con mensajes de apoyo.

La hospitalización encendió nuevamente las alarmas sobre su condición física, toda vez que en fechas recientes el artista ya había registrado incidentes similares que lo obligaron a posponer fechas de su gira.

Hasta el momento, ni los voceros oficiales del artista ni el equipo médico del hospital han emitido un parte definitivo sobre los hallazgos de los estudios cardíacos. Se espera que en el transcurso de las próximas horas se defina si el cantante podrá ser dado de alta o si su agenda de conciertos deberá sufrir modificaciones definitivas.