Salma Hayek expresa su tristeza por muerte de Matthew Perry

En un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram, la actriz y productora Salma Hayek expresó su profunda tristeza por la repentina muerte de su amigo y colega, Matthew Perry.

El actor, conocido por su papel en la icónica serie Friends, falleció a los 54 años en su casa de Los Ángeles, en circunstancias que sugieren un trágico ahogamiento en su jacuzzi.

Salma Hayek y Matthew Perry compartieron la pantalla en la comedia romántica "Un impulsivo y loco amor" en 1997, un momento crucial en sus carreras. En su sentido homenaje, Hayek compartió una foto de la época en que filmaron juntos, recordando la especial conexión que compartían.

"Hace dos días me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días procesar esta profunda tristeza", escribió Hayek, quien recordó cómo Perry expresó su amor por la película que hicieron juntos y cómo ese proyecto tenía un lugar especial en su corazón.

"Existe un vínculo especial que se produce cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajamos para lograrlos", compartió la actriz, destacando la dedicación y pasión con la que Perry abrazó su profesión.

Con nostalgia y gratitud, Hayek rememoró los momentos significativos que compartieron. "Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré recordando con cariño tu tontería, tu perseverancia y tu hermoso corazón. Adiós, dulce Matthew, nunca te olvidaremos", concluyó su mensaje.

La emotiva despedida de Salma Hayek refleja el impacto que Perry tuvo en la vida de quienes lo conocieron, dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento y en los corazones de sus colegas y admiradores.

Comentarios