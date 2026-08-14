Salma Hayek comparte tierna foto con su nieta

La protagonista de Frida apareció en una tierna fotografía cargando al recién nacido, mientras su hijastro se encontraba a su lado

A sus 59 años, Salma Hayek sorprendió al presumir una nueva faceta familiar: la actriz mexicana se convirtió en “abuela” luego del nacimiento del primer hijo de su hijastro, François Pinault Jr., y su pareja, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck.

La protagonista de Frida apareció en una tierna fotografía cargando al recién nacido, mientras su hijastro se encontraba a su lado. La imagen dejó ver la cercana relación que Salma mantiene con los hijos de su esposo, el empresario francés François-Henri Pinault.

El pequeño se llama François, siguiendo una tradición familiar relacionada con los primogénitos de la familia Pinault. El bebé es hijo de François Pinault Jr., el mayor de los tres hijos que François-Henri Pinault tuvo antes de su relación con Salma Hayek.

Salma y François-Henri construyeron una familia ensamblada. Ambos tienen una hija en común, Valentina Paloma, mientras que el empresario también es padre de François, Mathilde y Augustin, sus hijos de relaciones anteriores. Salma ha mantenido una relación cercana con ellos a lo largo de los años.

Aunque técnicamente Salma no es abuela biológica del pequeño, debido a que François Pinault Jr. es su hijastro, la actriz ha abrazado esta nueva etapa familiar. Las fotografías con el bebé muestran la llegada de una nueva generación al clan Pinault y han enternecido a sus seguidores alrededor del mundo.