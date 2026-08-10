Salen a la luz detalles sobre las horas finales de Liam Payne

El cantante británico murió el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde el balcón de su habitación en el hotel CasaSur Palermo

A casi dos años del fallecimiento de Liam Payne, nuevos documentos de la investigación policial y fotografías publicadas por el medio británico Daily Mail han sacado a la luz detalles inéditos sobre los eventos previos a la muerte del exintegrante de One Direction en Buenos Aires.

El cantante británico murió el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde el balcón de su habitación en el hotel CasaSur Palermo. La autopsia oficial determinó que la causa del deceso fue politraumatismo y múltiples fracturas, mientras que las pruebas toxicológicas confirmaron la presencia de alcohol, cocaína y antidepresivos en su organismo.

Las revelaciones de la investigación policial

De acuerdo con los recientes archivos del expediente, las últimas horas de Liam Payne estuvieron marcadas por encuentros dentro de la instalación hotelera y un consumo de sustancias.

Testimonios de las acompañantes

El informe detalla que el intérprete estuvo bebiendo y conversando en el hotel con dos trabajadoras sexuales. Durante los interrogatorios policiales, las mujeres declararon que el músico les interpretó de manera privada algunos temas musicales, les preguntó directamente dónde podía conseguir cocaína e incluso solicitó asistencia para intentar preparar crack.

El rol del personal del hotel

Las fotografías integradas a la causa muestran a empleados del hotel llevando bebidas alcohólicas a la habitación del artista. La fiscalía ya había señalado previamente que el personal del establecimiento tuvo que trasladar al músico desde el vestíbulo hasta su habitación debido al estado en el que se encontraba. Asimismo, la noche anterior a los hechos, el cantante fue registrado bailando alrededor de un poste dentro de las instalaciones.

El intento de fuga del hotel CasaSur Palermo

Los informes judiciales sugieren que el exmiembro de One Direction aparentemente intentaba escapar de la habitación cuando cayó desde el tercer piso.

Este comportamiento coincide con antecedentes señalados por fuentes cercanas al artista. Según los informes, en una ocasión anterior en Florida, un guardaespaldas lo dejó encerrado en un departamento ante sospechas de consumo de estupefacientes; en aquella oportunidad, Payne logró salir del lugar descendiendo desde la terraza utilizando una manguera.