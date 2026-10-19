Sale Pimpinela y expulsan a Mónica Escobedo en La Granja VIP 2

La gala de eliminación dejó una doble baja inesperada tras la salida del sexto integrante y una expulsión disciplinaria.

La tensión alcanzó su punto máximo en la más reciente gala de eliminación de La Granja VIP 2, donde Pimpinela se despidió del reality show tras convertirse en el sexto participante eliminado del programa. La velada estuvo cargada de momentos decisivos que redefinieron la convivencia y las dinámicas de trabajo dentro de la propiedad.

A lo largo de la emisión, el público y los propios participantes determinaron el destino de varios integrantes. Kevin “El Bipolar” fue anunciado como el primer salvado de la noche, seguido más tarde por Niurka, quien celebró su permanencia tras haber sido nombrada previamente como la “más gallito” de la semana, distinción que le otorgó el beneficio de un emotivo reencuentro con dos de sus tres hijos.

Reorganización de roles y la expulsión de Mónica Escobedo

La jornada también trajo movimientos estratégicos en las labores diarias. Pablo envió a Mono y a Bebeshita a cumplir funciones como peones, mientras que el público eligió a Manelyk para sumarse a dicho rol. Asimismo, por decisión de Kevin, Fernando fue designado para asumir el puesto de “peor peón”.

Sin embargo, el momento más impactante del programa ocurrió al margen de la votación, cuando la producción anunció la expulsión disciplinaria de Mónica Escobedo.

El incidente ocurrió durante una fiesta temática en la que los granjeros participaron en una dinámica de almohadazos. Mientras los concursantes jugaban, Niurka golpeó con una almohada a Mónica por la espalda y la comediante respondió con un manotazo. El intercambio provocó una discusión entre ambas y encendió las alarmas por el incumplimiento de las reglas establecidas para la actividad.

Tras revisar lo sucedido, la producción tomó la decisión de expulsar a Mónica sin que pudiera continuar en la competencia. Fue Adal Ramones quien le comunicó la resolución durante la gala, dejando claro que la medida respondía a la gravedad de la infracción y que no se trataba de una eliminación determinada por el voto del público.

Ante la noticia, la comediante intentó explicar su reacción y sostuvo que el golpe no había provocado lesiones visibles en Niurka. También expresó su inconformidad con la decisión y sugirió que la vedette había influido en la determinación de la producción. Sin embargo, la resolución se mantuvo y Mónica tuvo que abandonar el programa.

Después de su salida, Escobedo habló sobre los roces que había tenido con la cubana y aseguró que estaba cansada de los malos tratos que, desde su perspectiva, había recibido durante la convivencia. Aunque reconoció que extrañaría a varios de sus compañeros, también comentó que sentía haber cumplido su ciclo dentro del reality. Sus declaraciones añadieron un nuevo capítulo a la rivalidad que ambas habían protagonizado frente a las cámaras, dejando así el reality con una doble baja inesperada en la misma jornada.



Con información de Rachel Acosta.