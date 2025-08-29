Sale bajo fianza el actor Michael Ward tras acusación de abuso

El actor británico compareció este jueves ante un tribunal acusado de supuesta violación y agresión sexual. Tiene la orden de no contactar a presunta víctima

El actor británico Michael Ward, ganador en 2020 de un premio BAFTA (considerados los Óscar del Reino Unido), fue puesto este jueves en libertad bajo fianza tras comparecer ante un tribunal acusado de supuesta violación y agresión sexual.

El actor, protagonista de 'Blue Story' y 'Top Boy', está acusado de dos cargos de violación, dos de agresión con penetración y otro de agresión sexual contra una mujer en enero de 2023.

Ward, de 27 años y ganador de un Bafta como 'estrella emergente', compareció hoy ante el Tribunal de Magistrados de Thames, en Londres, para confirmar su nombre, dirección y fecha de nacimiento durante una breve vista judicial.

El tribunal dispuso la libertad condicional bajo fianza hasta su próxima comparecencia ante la Justicia el próximo 25 de septiembre y tiene la orden de no contactar a su presunta víctima.

Después de que se le presentasen los cargos el mes pasado, Ward, de origen jamaicano, dijo que negaba "totalmente" los cargos y aseguró que había cooperado todo el tiempo con la policía.