Sale álbum 'Noches de cantina' de Maná este jueves

Maná lanzará su nuevo álbum "Noches de Cantina" el 29 de mayo de 2025 a las 6:00 p.m. (hora de México).

"Muy emocionados de anunciar que nuestro proyecto de Noches de Cantina está listo! Ya lo pueden pre guardar en todas las plataformas de música. Disponible este jueves 29 de Mayo a las 6pm MEX", se lee en la publicación.

Este disco, el primero de estudio en una década desde Cama Incendiada (2015), incluye nueve canciones con colaboraciones de artistas destacados, reinterpretando grandes éxitos de la banda con un toque fresco y mexicano.

Entre los artistas confirmados están Pablo Alborán con "Rayando el sol"; Sebastián Yatra "No ha parado de llover"; Christian Nodal "Te lloré un río"; Alejandro Fernández "Mariposa traicionera"; Marco Antonio Solís "Ojalá pudiera borrarte"; Edén Muñoz "Amor clandestino" y Alejandro Sanz "Vivir sin aire"

Fher Olvera se mostró sumamente emocionado por la colaboración de artistas de renombre en la música latina.

"Un contenido alucinante, estoy muy ilusionado, y después vamos a empezar a tirar canciones nuevas. Estamos preparados para hacerlo y estamos trabajando en ello. Y te lo digo porque lo voy a hacer. Me siento muy bien físicamente. Tengo una mujer estupenda que me está ayudando, me tiene muy enamorado y creo que esto me puede ayudar a no hacer tantas canciones de desamor", bromea.

El álbum, trabajado durante tres años, busca homenajear el legado de Maná con versiones renovadas de sus clásicos.

Además, la banda planea un disco con canciones inéditas y una gira internacional, Vivir Sin Aire, que comenzará el 5 de septiembre en San Antonio, Texas.

Comentarios