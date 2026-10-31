Safe Place Music lanza nuevo álbum de 10 temas

El cuarteto regio alista 10 temas de corte inspiracional mientras califica a la etapa final del evento previsto para el 7 de noviembre.

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Safe Place Music, agrupación regiomontana de música contemporánea e inspiracional, presenta su nuevo álbum de estudio titulado “Te Espero”, una producción con la que Judith, Isaac, Isaí y Yahir buscan compartir un mensaje de esperanza, fe y reflexión a través de sus canciones.

Este material discográfico está integrado por 10 temas, entre ellos tres bonus tracks exclusivos que acompañan el lanzamiento. La producción propone un viaje sonoro que invita a hacer una pausa en medio del ritmo acelerado de la vida cotidiana, para conectar con las emociones, encontrar tranquilidad y renovar las fuerzas desde el interior.

El tema principal del álbum es “Es tu Sangre”, una canción que aborda la gratitud, el sacrificio y la restauración humana a través del perdón y la entrega. Con arreglos vocales y una atmósfera instrumental profunda, la agrupación busca transmitir un mensaje de libertad interior y esperanza a quienes la escuchen.

Durante la presentación de este proyecto, sus integrantes compartieron que “Te Espero” nace del deseo de ofrecer un espacio seguro para las personas, un lugar donde puedan reconectar con su fe y encontrar consuelo en momentos de incertidumbre. La intención es que cada canción se convierta en una compañía para quienes atraviesan situaciones difíciles y necesitan renovar su ánimo.

La producción musical estuvo a cargo de Isaías Baquedano y se realizó en Surrendered Studios. Con este lanzamiento, Judith, Isaac, Isaí y Yahir continúan impulsando el talento regiomontano dentro de la escena musical independiente, apostando por letras con contenido significativo y una propuesta que busca conectar con el público desde un mensaje positivo.

Además, Safe Place Music compartió que recientemente llegó a la etapa final de las audiciones para el Festival Esperanza de Vida, que se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre. Mientras tanto, su álbum “Te Espero” y el sencillo “Es tu Sangre” ya se encuentran disponibles en las plataformas digitales de música, invitando al público a descubrir esta propuesta que busca convertirse en un lugar seguro a través de las canciones.