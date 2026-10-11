Sacuden 'La Granja VIP 2' Ivonne y Pablo rumbo a la gala

La pareja ajustó giros y secuencias bajo la guía de instructores con la meta de librar presiones en la competencia de este fin de semana.

Los ánimos y el ritmo se apoderaron de “La Granja VIP 2” previo a una de las galas más esperadas del fin de semana, donde los participantes deberán demostrar sus mejores habilidades sobre la pista en la competencia de baile fijada para este domingo.

A través de las plataformas oficiales del reality show se difundieron las imágenes del ensayo donde Ivonne Montero y Pablo Montero unieron fuerzas para perfeccionar su coreografía bajo la supervisión y guía de los instructores en el área de práctica.

Entre marcaciones de pasos, conteos de tiempo y ajustes de coordinación, la pareja buscó afinar cada movimiento con vistas a impresionar tanto a los jueces como al público espectador.

Preparación técnica y expectativas de la audiencia

Durante el entrenamiento se pudo observar una ardua preparación centrada en el trabajo de pies, giros y la sincronía mutua.

La pareja repasó secuencias de pasos al conteo tradicional de tiempos, marcando entradas con pie derecho e izquierdo y asegurando los remates de cada movimiento para lograr fluidez sobre el escenario.

La publicación generó una entusiasta reacción entre los seguidores del programa, quienes llenaron la sección de comentarios con muestras de apoyo hacia Ivonne Montero y Pablo Montero, recordando incluso participaciones anteriores donde destacaron por su química y desenvolvimiento en el baile.

Con este ensayo, ambos participantes buscan asegurar una presentación impecable que los libere de presiones adicionales en la competencia, mientras la tensión por la eliminación del domingo continúa aumentando entre los habitantes de la casa.