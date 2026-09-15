Sacramento revoluciona el rock con su concepto evolutivo

La banda regiomontana promociona el sencillo Playing Outside de cara al estreno de su primer material grabado en noviembre.

La escena musical de Nuevo León continúa sorprendiendo, y en esta ocasión es la agrupación Sacramento la que captura la atención de la sección de espectáculos. Concebido como un colectivo musical evolutivo y con cinco años de trayectoria dentro del género geek rock, este proyecto se distingue por integrar alineaciones rotativas de talentosos músicos de sesión en cada presentación. Liderados por Diego Bracamontes, de 27 años, la banda ofrece un concepto dinámico e irrepetible en vivo.

Con una propuesta cargada de atmósferas y emociones, el grupo ha logrado un notable éxito comercial registrando llenos totales en recintos muy conocidos en Nuevo León. Además, su alcance los ha llevado a participar en eventos del Municipio de San Pedro, el Regio Fest del Mundial y a ser los creadores de la canción oficial "Mundial Más Norteño".

El público regiomontano podrá disfrutar muy pronto de la energía de Sacramento. La agrupación tiene agendada una esperada presentación este 19 de septiembre, además de estar confirmados dentro del elenco del festival en Santiago, Nuevo León, consolidando su presencia en las plataformas y escenarios locales.

En cuanto a novedades discográficas, la banda promociona actualmente su sencillo "Playing Outside", el cual marca el camino hacia un gran hito en su carrera. Sacramento afina los últimos detalles para el lanzamiento oficial de su primer EP, programado para ver la luz el próximo 23 de noviembre de 2026 en todas las plataformas digitales.

Con una sólida presencia en redes sociales y un formato innovador que rompe esquemas, Sacramento reafirma su lugar como uno de los proyectos musicales más frescos e interesantes del norte del país. Habrá que seguir de cerca sus próximos pasos.