Sabrina Carpenter y Stevie Nicks sorprenden con histórico dueto

La inesperada colaboración unió a dos generaciones musicales en el Metropolitan Museum of Art, consolidándose como uno de los momentos más comentados de la gala

La edición 2026 de la Met Gala vivió uno de sus momentos más impactantes cuando Sabrina Carpenter sorprendió a la audiencia al invitar al escenario a la legendaria Stevie Nicks para interpretar juntas “Landslide”, el clásico de Fleetwood Mac.

La inesperada colaboración unió a dos generaciones musicales en el corazón del Metropolitan Museum of Art, consolidándose como uno de los momentos más comentados de la gala benéfica más importante del mundo de la moda.

“Landslide”, nostalgia y poder escénico

La canción, escrita por Nicks para el álbum homónimo de Fleetwood Mac de 1975, cobró nueva relevancia recientemente tras su aparición en el desenlace de Stranger Things, lo que añadió una carga emocional especial a la presentación.

📽️ Sabrina y Stevie Nicks juntas cantando “Landslide” en la Met Gala pic.twitter.com/aJrIpAAbJi — Sabrina Carpenter MX 🐾🇲🇽 (@SABscribeMX) May 5, 2026

El dueto entre Carpenter y Nicks fusionó la sensibilidad clásica de una leyenda del rock con el magnetismo pop de una de las figuras más influyentes de la nueva generación.

Antes del histórico cierre, Sabrina Carpenter abrió la velada con una presentación en solitario interpretando éxitos como “Espresso”, “Please, Please, Please” y “House Tour”, consolidando su ascenso como estrella pop global.

Para su aparición en la alfombra roja, Carpenter apostó por un vestido de tul inspirado en Audrey Hepburn y la película Sabrina, mientras que durante la noche lució cambios de vestuario que incluyeron referencias a Gianni Versace, arte pop y glamour clásico.

Tras el dueto, Stevie Nicks continuó con interpretaciones en solitario de “Gypsy” y “Edge of Seventeen”, antes de cerrar con “Don’t Stop”, acompañada nuevamente por Carpenter y un coro de 12 personas.

Su presencia reafirmó el poder atemporal de una artista cuya influencia sigue intacta décadas después de revolucionar el rock.

Una Met Gala cargada de estrellas

Además de actuar, Carpenter participó como miembro del comité organizador junto a figuras como Doja Cat, Lisa y Misty Copeland.

La velada fue presidida por Anna Wintour, con anfitriones de alto perfil como Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams.

La actuación en la Met llega poco después de que Carpenter compartiera escenario con Madonna en Coachella, confirmando una etapa de expansión artística y colaboraciones de gran perfil.