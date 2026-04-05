Sabrina Carpenter suma a Margaret Qualley en video de House Tour

La cantante Sabrina Carpenter anunció el lanzamiento del video oficial de su canción 'House Tour', el cual se estrenará el próximo 6 de abril

La cantante Sabrina Carpenter anunció el lanzamiento del video oficial de su canción “House Tour”, el cual se estrenará el próximo 6 de abril y contará con la participación de Margaret Qualley y Madelyn Cline.

El anuncio fue realizado este miércoles 1 de abril a través de redes sociales, donde la artista compartió un teaser que rápidamente generó expectativa entre sus seguidores.

El adelanto muestra a las tres figuras juntas en una estética colorida y juguetona, cerrando con la frase “Take your shoes off”, primer verso del tema.

La publicación se viralizó en plataformas como Instagram, donde fans comenzaron a especular sobre la historia y el concepto visual del videoclip.

no joke… house tour video this Monday🩷 xo pic.twitter.com/PlCBgxg1tZ — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) April 1, 2026

Uno de los temas más comentados

“House Tour” forma parte del álbum Man’s Best Friend y se ha convertido en una de las canciones más populares del proyecto, destacando por su estilo coqueto y su doble sentido característico.

Aunque ya contaba con un lyric video desde 2025, este será el primer videoclip oficial con narrativa y producción completa.

La participación de Qualley y Cline ha elevado aún más las expectativas, ya que ambas actrices aportan estilos distintos que podrían complementar la propuesta visual del video.

Fans anticipan una combinación de glamour, humor y complicidad entre las tres, con escenas dinámicas que podrían incluir baile, interacción y una narrativa creativa dentro de la “casa” que da nombre a la canción.

Estética pop y narrativa sugerente

El tema destaca por su tono juguetón y metafórico, donde una aparente invitación a recorrer una casa funciona como una narrativa más amplia cargada de simbolismo, sello distintivo del estilo de Sabrina Carpenter.

Se espera que el video mantenga una estética pop con colores brillantes, ambientación detallada y referencias visuales que potencien el carácter divertido de la canción.

Con este lanzamiento, Sabrina Carpenter continúa consolidando su propuesta artística, apostando por conceptos visuales llamativos y colaboraciones que amplifican el impacto de su música.

El estreno del videoclip está programado para el lunes 6 de abril, y ya se perfila como uno de los lanzamientos más comentados de la semana en redes sociales.