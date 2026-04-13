Sabrina Carpenter se disculpa tras polémica en Festival

La cantante del momento Sabrina Carpenter generó críticas por confundir un grito cultural árabe y llamarlo “raro” durante su show

La cantante Sabrina Carpenter ofreció una disculpa pública luego de la controversia generada durante su presentación como headliner en Coachella 2026, tras reaccionar de forma equivocada a un grito tradicional árabe emitido por una fan.

El incidente ocurrió la noche del viernes 10 de abril, cuando la artista se disponía a tocar el piano y escuchó entre el público un zaghrouta, una expresión vocal típica de celebración en culturas de Medio Oriente y el norte de África.

Sin identificar claramente el origen del sonido debido al ruido del festival, Carpenter lo confundió con un yodel (canto tirolés) y reaccionó desde el escenario con comentarios como “no me gusta” y “esto es raro”, incluso después de que la fan le explicó que se trataba de una expresión cultural.

THEY'RE TRYING TO DELETE THE FOOTAGE OF HER BEING A RACIST BUT I WONT STOP POSTINGpic.twitter.com/gRm974CQLO https://t.co/F9XvDVb8mC — lizzieabeth taylor❤️‍🔥 (@icshanisabel) April 11, 2026

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios señalaron que sus palabras fueron insensibles e irrespetuosas hacia una tradición cultural. Algunos incluso calificaron el episodio como despectivo.

Un día después, la intérprete utilizó su cuenta en X para responder a las críticas y ofrecer una disculpa:

“Mis disculpas, no vi a esta persona con mis ojos y no pude escuchar claramente. Mi reacción fue pura confusión, sarcasmo y sin mala intención. Podría haberlo manejado mejor”, escribió.

my apologies i didn’t see this person with my eyes and couldn’t hear clearly. my reaction was pure confusion, sarcasm and not ill intended. could have handled it better! now i know what a Zaghrouta is!

I welcome all cheers and yodels from here on out https://t.co/f3KuT8sggH — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) April 11, 2026

Además, reconoció que ahora entiende el significado del zaghrouta y aseguró que en adelante serán bienvenidas todas las expresiones del público en sus conciertos.

Mientras algunos seguidores aceptaron la disculpa al considerarlo un malentendido propio del contexto en vivo, otros señalaron que la explicación fue insuficiente, ya que, según los videos, la fan sí le aclaró el significado del grito antes de que continuara con sus comentarios.