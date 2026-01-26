Sabrina Carpenter podría sumarse al elenco de Destino Final 7

Sabrina Carpenter podría ser parte de Destino Final 7, un fichaje inesperado que ha generado gran expectativa entre fans del terror

La cantante y actriz Sabrina Carpenter podría ser parte de del elenco de Destino Final 7, séptima entrega de la popular saga de terror, cuyo título original es Final Destination: Bloodlines.

La noticia comenzó a circular con fuerza, luego de que Deadline reportara oficialmente su incorporación al proyecto.

El anuncio desató reacciones inmediatas en redes sociales, donde cuentas de cine y horror celebraron el inesperado fichaje de una de las estrellas pop más importantes del momento.

Reacciones y teorías de los fans

Tras esta noticia, surgieron publicaciones virales con fanarts y bromas clásicas de la franquicia.

Algunos seguidores especulan que Carpenter podría morir en los primeros minutos, como ha ocurrido con celebridades en entregas anteriores, mientras otros piden que sea la “final girl”, la sobreviviente central de la historia.

La combinación de su imagen pop con el tono slasher y gore de la saga ha elevado el nivel de expectativa en torno a la película.

Antes de este proyecto, Sabrina Carpenter ya había mostrado una estética cercana al terror.

Su video musical “Feather” (2023) fue descrito por fans como una mezcla entre Jennifer’s Body y Destino Final, con muertes accidentales, funerales y una narrativa oscura con humor negro.

Este antecedente reforzó la percepción de que su participación en la saga encaja de forma natural.

Sabrina Carpenter y su carrera actoral

Carpenter comenzó su carrera actoral a temprana edad. Debutó en televisión en 2011 y alcanzó fama internacional al interpretar a Maya Hart en Girl Meets World (2014-2017), serie de Disney Channel.

Posteriormente, amplió su perfil con películas como The Hate U Give (2018), Tall Girl (2019 y 2022), Clouds (2020) y Emergency (2022), demostrando versatilidad al transitar de comedias juveniles a proyectos más maduros.

Destino Final 7 se encuentra actualmente en producción y se espera su estreno entre 2025 y 2026.