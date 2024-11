Sabrina Carpenter lidera registro de nuevos votantes en EUA

La cantante y compositora estadounidense Sabrina Carpenter, autora de éxitos como 'Please Please Please', se ha coronado como la artista que más nuevos votantes ha conseguido registrar en estas elecciones estadounidenses, según el recuento de la ONG HeadCount.

Esa organización dice promover el registro de los electores y la participación en la democracia a través del poder de la música y la cultura y en su lista difundida en esta jornada electoral en Estados Unidos precisó que Carpenter consiguió registrar unos 35,800 nuevos votantes.

La artista se asoció con HeadCount antes del inicio de su gira 'Short n' Sweet' en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos, que comenzó en septiembre y que en Norteamérica agotó rápidamente las entradas de sus 33 espectáculos.

Además de esos 35,800, según detalló la revista especializada Variety, logró implicar a otros cerca de 263,000 electores más allá del registro, como en la búsqueda de su estatus electoral o de centros de votación con promociones o a través de sus redes.

Por ejemplo, su colaboración con HeadCount incluyó un sorteo que ofreció a sus seguidores la oportunidad de ver su gira si verificaban el estado de su registro electoral. Los ganadores volarán a San Francisco para ver su concierto el 9 de noviembre, con el alojamiento cubierto.

Las elecciones de este martes enfrentan a la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, con el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021).

La directora ejecutiva de HeadCount, Lucille Wenegieme, indicó en un comunicado difundido por The Hollywood Reporter que a través de su asociación con más de 100 artistas, incluidos Green Day o Ariana Grande, su organización ha tenido un año "sin precedentes", registrando a más de 450,000 nuevos votantes e involucrando a más de tres millones de personas más para asegurarse de que votan.

Su recuento añade que The Saviors Tour de Green Day rompió el récord de mayor número de votantes registrados en una gira, con 7,900. Además, la banda de rock estadounidense consiguió implicar a otros 61,000 electores.

