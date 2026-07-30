Ryan Murphy descarta secuela de Coven en American Horror Story

Ryan Murphy confirmó que la temporada 13 de American Horror Story combinará personajes y elementos de todas las entregas de la antología

Ryan Murphy reveló nuevos detalles sobre la decimotercera temporada de American Horror Story, asegurando que la nueva entrega no continuará la historia de Coven, como se especulaba, sino que combinará elementos y personajes de todas las temporadas de la exitosa serie de antología.

Durante la presentación de su nueva producción The Shards, el creador explicó que el proyecto reunirá a varias de las figuras más representativas de la franquicia en una historia inédita, que describió como una especie de "Los Vengadores" del universo de American Horror Story.

Un elenco con múltiples personajes

Murphy adelantó que Sarah Paulson interpretará entre seis y siete personajes diferentes, mientras que Jessica Lange retomará cuatro de sus papeles más emblemáticos. Evan Peters también volverá con cinco personajes, acompañado por Kathy Bates, Emma Roberts y Billie Lourd.

El productor señaló que todos los protagonistas unirán fuerzas para enfrentar a un nuevo y poderoso antagonista, en una historia que reunirá distintas etapas de la serie.

Las declaraciones llegan después de que circularan fotografías del rodaje donde varios actores aparecían vestidos como brujas, lo que alimentó la teoría de que la nueva temporada sería una continuación o un derivado de Coven, la tercera entrega de la franquicia.

Sin embargo, Murphy aclaró que esas versiones son incorrectas y explicó que el proyecto abarcará toda la historia de American Horror Story, recuperando personajes de diferentes temporadas.

El regreso de los actores originales

El creador reconoció que durante años varios integrantes del elenco original rechazaron regresar a la serie, pero afirmó que la propuesta de reunir todas las historias logró convencerlos.

Incluso recordó que Jessica Lange aceptó volver tras conocer el concepto de la temporada, que estará integrada por 13 episodios, una cifra elegida para coincidir con el número de la entrega.

Murphy explicó que trabajó durante varios años en el desarrollo del proyecto porque quería que la temporada 13 fuera un evento especial para los seguidores de la producción.

Además de Paulson, Lange, Peters, Bates, Roberts y Lourd, el reparto incluirá el regreso de Angela Bassett, así como las incorporaciones de Paul Anthony Kelly, John Waters y Joey Pollari.

Ariana Grande también estaba contemplada para participar en la producción, pero finalmente abandonó el proyecto debido a conflictos de agenda relacionados con su gira Eternal Sunshine.

La temporada 13 de American Horror Story se estrenará el próximo 24 de septiembre a través de FX y Hulu.