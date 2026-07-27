Ryan Gosling será Ghost Rider en nueva película de Marvel

Marvel suma a Ghost Rider a una nueva etapa de su universo y Ryan Gosling se prepara para ponerse en la piel de uno de los personajes más populares

Ryan Gosling finalmente cumplirá uno de sus deseos profesionales: interpretar a Ghost Rider dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

La noticia fue confirmada durante la San Diego Comic-Con 2026, donde el actor apareció junto a Kevin Feige para revelar oficialmente su incorporación a la franquicia

El anuncio provocó una enorme reacción entre los asistentes al evento, pues durante meses habían circulado rumores sobre el posible fichaje del protagonista de Barbie para convertirse en el famoso personaje de Marvel. Ahora, la compañía confirmó que Gosling encabezará una película propia de Ghost Rider, cuyo estreno está previsto para 2028.

Ryan Gosling volverá a trabajar con Shawn Levy

La cinta será dirigida por Shawn Levy, quien ya trabajó con Gosling en Star Wars: Starfighter. Además, ambos volverán a colaborar en esta nueva producción de Marvel, lo que convierte al proyecto en otro de los grandes títulos que prepara el estudio para los próximos años.

Aunque la noticia ya es oficial, todavía existe un detalle que Marvel no ha aclarado por completo: qué versión de Ghost Rider interpretará Ryan Gosling.

El personaje ha tenido diferentes encarnaciones en los cómics, aunque todo apunta a que podría tratarse de Johnny Blaze, el motociclista que se transforma en el llamado Espíritu de la Venganza.

Ghost Rider regresará a la pantalla grande

Esta no será la primera vez que Ghost Rider llegue a la pantalla grande. Nicolas Cage interpretó anteriormente a Johnny Blaze en las películas Ghost Rider de 2007 y Ghost Rider: Spirit of Vengeance de 2011. Sin embargo, aquellas cintas fueron realizadas antes de que Marvel Studios desarrollara el actual Universo Cinematográfico de Marvel.

Con este anuncio, Marvel suma a Ghost Rider a una nueva etapa de su universo cinematográfico y Ryan Gosling se prepara para ponerse en la piel de uno de los personajes sobrenaturales más populares de la compañía. La película está contemplada para llegar a los cines en 2028, aunque por ahora todavía no tiene una fecha exacta de estreno.