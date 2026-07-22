Ryan Gosling celebra el cambio en el póster de 'La La Land'

Lionsgate presentó un cartel conmemorativo para anunciar el regreso del musical a los cines estadounidenses a partir del 16 de agosto

El reestreno de La La Land por su décimo aniversario llegará con un detalle que Ryan Gosling esperaba desde hace años: la corrección de la postura de su mano en el póster oficial de la película.

Lionsgate presentó un cartel conmemorativo para anunciar el regreso del musical a los cines estadounidenses a partir del 16 de agosto.

Watch the 10th anniversary trailer for Damien Chazelle's #LaLaLand.



Returning to theaters on August 16. pic.twitter.com/Hpg358igxJ — Rotten Tomatoes 🍅 (@RottenTomatoes) July 19, 2026

Aunque mantiene la imagen original de Ryan Gosling y Emma Stone bailando frente al Observatorio Griffith, el estudio modificó sutilmente la posición de la mano del actor para que apunte hacia arriba, en armonía con la pose de su coprotagonista.

Un cambio esperado por Ryan Gosling

El póster original de 2016 mostraba la mano de Gosling inclinada hacia abajo, una postura que el propio actor confesó haber lamentado durante años.

En entrevistas anteriores explicó que desconocía que esa fotografía sería utilizada como imagen promocional de la película y aseguró que eligió esa posición porque creyó que se vería bien.

El intérprete incluso bautizó el gesto como la "La La Hand" y afirmó que "mataba la energía" de la imagen. En otra conversación llegó a bromear llamándose "Gosling Manos de Hamburguesa" por la peculiar postura.

La actualización fue presentada en redes sociales con el mensaje "Un pequeño ajuste", en referencia al discreto cambio realizado en la imagen.

En marzo, Gosling volvió a hacer referencia al tema al recrear la famosa pose junto a Rocky, personaje de su próxima película Project Hail Mary.

En una publicación compartida por Eva Mendes, el actor comentó que era un nuevo intento por corregir la llamada "La La Hand", mientras preguntaba en tono de broma: "¿Cómo está mi mano?".

Mendes también señaló que esa pose era uno de los mayores arrepentimientos de Gosling y que la recreación buscaba, finalmente, "arreglar las cosas".

¿El reestreno llegará a México?

Dirigida por Damien Chazelle, La La Land se estrenó en 2016 y se convirtió en uno de los musicales más exitosos de la década.

La cinta recaudó más de 500 millones de dólares en taquilla, obtuvo seis premios Oscar, incluido el de Mejor Dirección para Chazelle y el de Mejor Actriz para Emma Stone, además de establecer un récord con siete Globos de Oro.

El reestreno por su décimo aniversario contempla, por ahora, funciones especiales en salas Dolby Cinema de complejos AMC Theatres en Estados Unidos.

Hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una posible llegada de esta celebración a los cines de México.