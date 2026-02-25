Russell Brand se declara inocente de cargos de agresión sexual

El comediante y actor británico Russell Brand se declaró inocente de dos cargos adicionales de violación y agresión sexual durante una comparecencia

El locutor y personalidad mediática, de 50 años, acudió al tribunal este martes para presentar formalmente sus declaraciones. De acuerdo con el Crown Prosecution Service, los presuntos delitos habrían ocurrido en 2009 y están relacionados con dos mujeres.

Acusaciones previas

Brand ya se había declarado previamente no culpable de otros cargos: dos de violación, uno de agresión indecente y dos de agresión sexual. Esas acusaciones se refieren a presuntos hechos ocurridos entre 1999 y 2005 en Londres y Bournemouth, que involucran a cuatro mujeres.

Para esos cargos originales está programado un juicio en junio.

El tribunal deberá decidir en una próxima audiencia si las nuevas acusaciones se incorporan al caso principal. La defensa de Brand solicitó más tiempo para analizar los nuevos señalamientos, según reportó Reuters.

El registrador Andrew Baumgartner fijó una audiencia de gestión del caso para marzo.

Durante la comparecencia, Brand confirmó su identidad y reiteró sus declaraciones de inocencia desde el banquillo de los acusados. Posteriormente, quedó en libertad bajo fianza y deberá regresar al tribunal en una fecha aún por determinar.

Origen de la investigación

La investigación policial comenzó en 2023, después de reportajes publicados por The Sunday Times, The Times y el programa Dispatches de Channel 4.

Nacido en Essex, Brand alcanzó notoriedad como comediante y presentador, destacando en el programa Big Brother's Big Mouth y en emisiones de BBC Radio 2 y BBC Radio 6 Music.

Posteriormente, desarrolló una carrera en Hollywood con papeles en Forgetting Sarah Marshall y Get Him to the Greek.