Russell Brand niega cargos de agresión sexual en Londres

El comediante británico enfrenta siete cargos por presuntos delitos sexuales contra seis mujeres entre 1999 y 2009, acusaciones que rechaza

El actor y comediante británico Russell Brand compareció ante un tribunal de Londres para responder a las acusaciones de violación y agresión sexual presentadas por seis mujeres, hechos que presuntamente ocurrieron entre 1999 y 2009.

Durante su declaración, negó todos los cargos y aseguró que las acusaciones han tenido un impacto devastador en su vida.

Brand, de 51 años, rindió testimonio ante el Tribunal de la Corona de Southwark, donde respondió negativamente cuando su abogado le preguntó si había cometido los delitos que se le imputan. El proceso contempla tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de intento de agresión indecente.

El comediante sostuvo que las acusaciones afectaron sus relaciones personales y profesionales, y afirmó que no había conseguido que alguna persona con información relevante acudiera a declarar en su defensa.

Brand defiende que sus encuentros fueron consentidos

Durante el interrogatorio de su abogado, Ian Winter, el actor rechazó haber obligado a alguna mujer a mantener relaciones o participar en actos sexuales contra su voluntad.

Brand afirmó que el consentimiento es fundamental y negó haber cometido conductas sexuales no consentidas. Su defensa busca responder a los señalamientos presentados por las seis mujeres durante el juicio.

Las acusaciones se refieren a presuntos incidentes ocurridos en distintos lugares, entre ellos una habitación de hotel, instalaciones de medios de comunicación y el baño de un bar en Londres.

Seis mujeres presentaron acusaciones

La fiscalía sostiene que los hechos denunciados ocurrieron a lo largo de una década y corresponden a encuentros separados. Las denunciantes relataron presuntas agresiones sexuales y violaciones, mientras que la acusación presentó sus testimonios ante el jurado.

De acuerdo con los señalamientos expuestos durante el proceso, algunos de los incidentes habrían ocurrido cuando Brand comenzaba a consolidar su carrera en el entretenimiento británico.

Las mujeres explicaron que no denunciaron los hechos en aquel momento por motivos como la vergüenza y el temor de que no les creyeran debido a la fama del comediante. Las denuncias llegaron después de que en 2023 se difundieran acusaciones en un documental televisivo y en reportajes periodísticos.

El juicio continúa en Londres

La comparecencia de Brand forma parte de la etapa de presentación de pruebas de la defensa, después de que la fiscalía expusiera sus argumentos y los testimonios de las denunciantes.

El actor, conocido por sus trabajos en televisión y películas como Forgetting Sarah Marshall y Get Him to the Greek, ha negado reiteradamente haber mantenido relaciones sexuales sin consentimiento.

El proceso judicial continúa y será el tribunal el encargado de determinar su responsabilidad respecto de los cargos que enfrenta.