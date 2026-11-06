Russell Brand es declarado culpable de agresión sexual

El actor británico recibió cuatro veredictos de culpabilidad por delitos cometidos entre 1999 y 2009; conocerá su sentencia el 9 de noviembre

El actor y comediante británico Russell Brand fue declarado culpable de violación y tres cargos de agresión sexual durante el juicio celebrado en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. El jurado dio a conocer su decisión este jueves 5 de noviembre, después de deliberar durante dos días.

El veredicto establece que Brand, de 51 años, cometió cuatro delitos sexuales relacionados con hechos ocurridos entre 1999 y 2009. Sin embargo, fue absuelto de otros dos cargos de violación y de uno por intento de agresión indecente.

Tras la lectura de los fallos, el juez Joel Bennathan advirtió que, debido a las condenas, el comediante enfrentará una pena de prisión de consideración. La audiencia para determinar la sentencia quedó programada para el lunes 9 de noviembre.

¿De qué delitos fue declarado culpable Russell Brand?

El jurado evaluó siete cargos presentados por seis mujeres, quienes señalaron al actor por presuntos delitos cometidos en distintos lugares de Londres y sus alrededores. La resolución fue la siguiente:

Violación, 1999: fue declarado no culpable de la acusación relacionada con una mujer que lo conoció durante un espectáculo celebrado en el marco de la conferencia del Partido Laborista en Bournemouth.

fue declarado no culpable de la acusación relacionada con una mujer que lo conoció durante un espectáculo celebrado en el marco de la conferencia del Partido Laborista en Bournemouth. Intento de agresión indecente, 2001: fue absuelto del cargo relacionado con una trabajadora de MTV, quien afirmó que Brand la sujetó del brazo e intentó llevarla hacia un baño en las oficinas de la compañía.

fue absuelto del cargo relacionado con una trabajadora de MTV, quien afirmó que Brand la sujetó del brazo e intentó llevarla hacia un baño en las oficinas de la compañía. Agresión sexual, 2004: fue declarado culpable de tocar los senos de una mujer durante una fiesta en un bar del barrio londinense de Soho. No obstante, fue absuelto de la acusación de violación relacionada con el mismo episodio.

fue declarado culpable de tocar los senos de una mujer durante una fiesta en un bar del barrio londinense de Soho. No obstante, fue absuelto de la acusación de violación relacionada con el mismo episodio. Agresión sexual, 2004 o 2005: fue encontrado culpable de agredir a una empleada de la estación de radio Capital Radio.

fue encontrado culpable de agredir a una empleada de la estación de radio Capital Radio. Violación, 2009: fue declarado culpable de violar a una joven de 21 años que lo había conocido después de asistir a uno de sus espectáculos en el Hammersmith Apollo.

fue declarado culpable de violar a una joven de 21 años que lo había conocido después de asistir a uno de sus espectáculos en el Hammersmith Apollo. Agresión sexual, 2009: fue condenado por agredir a una trabajadora de Channel 4 durante un encuentro en el que, según la acusación, le pidió un masaje y colocó la cabeza entre las piernas de la mujer.

En total, el jurado emitió cuatro veredictos de culpabilidad: uno por violación y tres por agresión sexual. Los otros tres cargos terminaron en absolución.

Seis mujeres declararon durante el juicio

Las acusaciones contra Russell Brand abarcaron un periodo de diez años y fueron presentadas por seis mujeres. Durante el proceso judicial, las denunciantes describieron encuentros en hoteles, espacios de trabajo, un bar y el domicilio del comediante.

La fiscalía sostuvo que los testimonios mostraban un patrón de comportamiento y argumentó que las mujeres no se conocían entre sí. La defensa, encabezada por el abogado Ian Winter, cuestionó la credibilidad de los relatos y señaló que la cobertura mediática de las acusaciones había perjudicado el proceso.

Brand negó los delitos que se le imputaban. Durante su declaración ante el tribunal sostuvo que sus encuentros sexuales habían sido consensuados, aunque reconoció que en sus años de mayor fama había permitido que su popularidad facilitara sus relaciones con mujeres.

La esposa de Russell Brand lo acompañó durante el proceso

Laura Brand, esposa del actor, estuvo presente durante distintas jornadas del juicio y expresó públicamente su respaldo. Durante el proceso lo describió como un padre maravilloso y un esposo atento.