Rusa relata terrible experiencia con 'Un Tal Fredo' en su boda

Una mujer rusa que se casó con su novio regiomontano, no recomendó contratar a la empresa del influencer que le organizó su boda civil y cuenta porqué

Una creadora de contenido de origen ruso, conocida en redes sociales como Vika, decidió compartir su experiencia negativa al contratar los servicios de la empresa Wedding Project, vinculada al influencer y wedding planner "Un Tal Fredo", para su boda civil realizada en Monterrey en 2022.

El testimonio, difundido a través de TikTok bajo el mensaje "Nada personal, solo mi punto de vista", ha provocado reacciones entre usuarios, quienes incluso aseguran que el creador de contenido habría eliminado el video original de dicha boda, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial al respecto.

Señala fallas en la organización

En su relato, Vika explicó que decidió contratar el servicio por recomendación, pese a que era nueva en la ciudad y no tenía experiencia en la planeación de bodas. Aseguró que, aunque el evento se realizaría en un espacio privado de la casa "tenían todo para hacer algo espectacular", pero la propuesta inicial fue limitada.

Indicó que le ofrecieron opciones básicas para la ceremonia, como un toldo de 'taquero' o el uso de paraguas para todos los invitados en caso de lluvia, lo que contrastó con otras bodas que posteriormente conoció, donde se utilizaban estructuras más complejas y montajes elaborados.

Asegura que asumió tareas clave

La mujer afirmó que, ante la falta de soluciones por parte del equipo organizador, ella misma tuvo que involucrarse directamente en la contratación de proveedores, así como en la logística de elementos como el entarimado, la instalación de estructuras y otros detalles.

En ese proceso, destacó la participación de un proveedor externo que, según su versión, fue quien resolvió gran parte de los aspectos técnicos del evento.

"Yo estaba dando actualizaciones a mi wedding planner, en lugar de que ellos me informaran a mí", relató.

@vika.dmnz Les dejo mi experiencia sobre el servicio y trabajo que hicieron. Nada personal, solo mi punto de vista. ♬ original sound - vika.dmnz

Críticas por atribución de créditos

Uno de los puntos que más cuestionó fue que, posteriormente, 'Un Tal Fredo' difundió contenido atribuyéndose elementos del montaje que, según la joven, no fueron realizados por su equipo.

También desmintió versiones sobre decisiones estéticas de la boda, como el uso de ciertos elementos decorativos, asegurando que respondían a su propio gusto y no a un concepto sugerido por la empresa.

Problemas el día del evento

Vika señaló que durante la celebración se presentaron fallas en la coordinación, como proveedores que no cumplieron en tiempo o la ausencia del equipo organizador en momentos clave.

Incluso afirmó que el personal se retiró antes de concluir el evento y no estuvo presente durante el desmontaje, pese a que este servicio estaba contemplado.

Decide hablar tras aprender español

La joven explicó que decidió compartir su experiencia hasta ahora debido a que recientemente aprendió a comunicarse en español, lo que le permitió expresar lo ocurrido y responder a usuarios que cuestionaban el tiempo transcurrido desde su boda.

Asimismo, mencionó que su publicación busca compartir su experiencia personal.

Reacciones en redes

El caso ha generado debate entre usuarios, algunos de los cuales han compartido experiencias similares, mientras que otros han solicitado una postura del organizador señalado.

Hasta el momento, "Un Tal Fredo" no ha emitido comentarios públicos sobre las acusaciones.