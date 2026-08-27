Rupert Grint volverá como Ron Weasley en Broadway

El actor Rupert Grint volverá a ponerse en la piel de Ron Weasley 15 años después de concluir su participación en las ocho películas de 'Harry Potter'

El actor Rupert Grint volverá a ponerse en la piel de Ron Weasley 15 años después de concluir su participación en las ocho películas de “Harry Potter”, estrenadas entre 2001 y 2011.

El interprete se incorporará al elenco de “Harry Potter y el legado maldito” (Harry Potter and the Cursed Child) en el Lyric Theatre de Broadway, donde interpretará una versión adulta de Ron.

La temporada está programada del 2 de febrero al 30 de mayo de 2027 y abordará la historia de la siguiente generación de estudiantes de Hogwarts.

Grint señaló que Ron Weasley ha sido parte de su vida desde que tenía 11 años y consideró especial regresar al personaje en una nueva etapa personal.

El actor destacó que interpretar nuevamente a Ron como adulto representa una experiencia distinta, especialmente porque ambos han llegado a la paternidad. También expresó su entusiasmo por regresar a Broadway con un papel estrechamente ligado a su trayectoria.

El regreso conecta con la historia original

La incorporación de Grint ocurre después del éxito de Tom Felton en la obra, donde interpreta a un Draco Malfoy adulto. Su participación fue extendida hasta el 3 de enero y contribuyó al incremento de la taquilla.

Los productores Sonia Friedman y Colin Callender señalaron que el regreso de Grint permite conectar la historia que conquistó al público originalmente con los temas de familia, legado y el paso del tiempo presentes en “Harry Potter y el legado maldito”.

La preventa para la temporada de 17 semanas de Rupert Grint en Broadway comenzará el 1 de septiembre.