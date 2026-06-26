Rumores de boda de Taylor Swift movilizan a la policía

La policía de Nueva York fue alertada por una posible concentración de fans ante los rumores de una boda entre Taylor Swift y Travis Kelce

Los rumores sobre una supuesta boda entre Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, han llevado a la policía de Nueva York a prepararse ante una posible concentración masiva de seguidores en los alrededores del Madison Square Garden.

De acuerdo con información difundida, desde hace tiempo circulan versiones de que la ceremonia podría realizarse el próximo 3 de julio en el Madison Square Garden, uno de los recintos más concurridos de la ciudad.

Ante esa posibilidad, elementos de la policía que patrullan la zona señalaron haber sido advertidos sobre la eventual presencia de fanáticos de Taylor Swift, fotógrafos y curiosos, quienes podrían reunirse en los alrededores del inmueble.

Zona acostumbrada a grandes concentraciones

Los agentes indicaron que la zona ya ha enfrentado importantes concentraciones de personas debido a los partidos de campeonato de los New York Knicks y al flujo de aficionados que utilizaron el transporte público durante eventos deportivos recientes.

El Madison Square Garden se ubica junto a uno de los principales centros de transporte de Nueva York, por lo que cualquier incremento en la afluencia de personas podría impactar la movilidad del área.

Rumores sin confirmación oficial

Entre las versiones que circulan, se menciona que el recinto ofrecería condiciones de privacidad y seguridad para un evento de esta naturaleza, al restringir la fotografía aérea y el acceso de personas no autorizadas, además de contar con espacios seguros para los invitados.

No obstante, también se plantea la posibilidad de que la información forme parte de una estrategia para desviar la atención sobre el verdadero lugar donde podría realizarse el evento.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la realización de la boda en el Madison Square Garden. La información sobre las alertas emitidas a la policía fue reportada inicialmente por The New York Times.