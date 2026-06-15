Rubius reacciona a muerte de Gaspi tras accidente aéreo

El creador de contenido español compartió un emotivo mensaje de despedida y confesó sentirse impactado tras conocer el fallecimiento del influencer argentino.

La muerte del creador de contenido argentino Gaspar Prim, mejor conocido como Gaspi, ha provocado una fuerte reacción entre figuras del mundo digital. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del streamer español Rubius, quien se mostró visiblemente afectado al enterarse de la tragedia durante una transmisión en vivo.

Mientras interactuaba con su audiencia, Rubius recibió comentarios relacionados con Gaspi y, al conocer la noticia, decidió finalizar su directo de manera anticipada.

"¿Gaspi? O sea, juraría haber visto un video ayer de Gaspi. No me gustó esta situación chicos, voy a cerrar directo la verdad. A lo mejor abro en un rato o lo que sea, pero me siento raro de cojones ahora mismo, no quiero estar en directo", expresó.

Ver la reacción de Rubius a lo de Gaspi me ha puesto mal cuerpo. Descanza en Paz, Gaspi. pic.twitter.com/j7088Zn2qZ — GABO (@Gabogabrielo) June 14, 2026

El mensaje que compartió horas después

Más tarde, el creador de contenido publicó un mensaje en su cuenta de X, donde recordó a Gaspi y lamentó profundamente su fallecimiento.

Estoy destrozado.



Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona.



Te lo dije en su momento y lo repito hoy: fuiste de los mejores que han existido. Hacen falta más personas como tú en este mundo.



Descansa en paz allá donde estés, Gaspi ❤️ — elrubius (@Rubiu5) June 14, 2026

La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones de seguidores y colegas del ámbito digital, quienes también compartieron mensajes de despedida para el influencer argentino.

Accidente aéreo en Brasil deja sin vida a seis personas

Gaspar Prim fue una de las seis personas que perdieron la vida en un accidente aéreo registrado este domingo en Río de Janeiro, Brasil, luego de que dos helicópteros colisionaran en pleno vuelo.

El percance ocurrió en la zona de Recreio dos Bandeirantes. Tras el impacto, ambas aeronaves se precipitaron sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos, donde además se generó un incendio que alcanzó alrededor de 20 automóviles.

Las autoridades identificaron entre las víctimas a Gaspar Prim (Gaspi), al cantante estadounidense Oliver Tree Nickel, así como a Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

De acuerdo con los reportes preliminares, ninguna de las personas que viajaban en las aeronaves sobrevivió al accidente. Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas de la colisión.