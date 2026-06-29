Rubén Blades llama a apoyar a Venezuela tras los sismos

El intérprete envió sus condolencias a las familias que han perdido seres queridos y pidió a los venezolanos mantener la esperanza.

El cantautor panameño Rubén Blades expresó su solidaridad con el pueblo venezolano luego de los terremotos que sacudieron el Caribe de ese país el pasado 24 de junio y que han dejado miles de personas afectadas.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el intérprete envió sus condolencias a las familias que han perdido seres queridos y pidió a los venezolanos mantener la esperanza ante una de las tragedias más graves registradas en los últimos años.

"Lo primero que hago es decir a la gente de Venezuela que tengan fe, que tengan confianza en que esta prueba va a ser superada", expresó el artista.

Recuerda tragedia ocurrida en La Guaira

Blades señaló que la situación le hizo recordar las inundaciones registradas en 1999 en el estado de La Guaira, uno de los desastres naturales más devastadores en la historia reciente de Venezuela.

El músico recordó que entre las víctimas de aquella emergencia se encontraba su amigo Luis Santiago, hecho que marcó profundamente su vida y que hoy le permite comprender el dolor que enfrentan miles de familias venezolanas.

Canalizan ayuda para los damnificados

El artista reveló que desde Panamá se están organizando esfuerzos para reunir alimentos, medicamentos y otros insumos destinados a las personas afectadas por los sismos.

Además, informó que se encuentra colaborando con Cáritas Venezuela para canalizar apoyos y facilitar que ciudadanos de distintos países puedan realizar donaciones.

"Nosotros vamos a publicar la manera de poder enviar donaciones a Cáritas Venezuela, pero a la misma vez exhortamos a todo el mundo a que envíen lo que puedan, como puedan, al grupo que deseen", indicó.

Envía mensaje de esperanza

El autor de María Lionza, tema inspirado en una de las figuras más representativas del imaginario popular venezolano, reconoció que la emergencia podría agravarse conforme se conozca la magnitud total de los daños.

Hasta el momento, las autoridades reportan 1,450 fallecidos, 3,150 personas heridas y 12,721 familias damnificadas. Ante este panorama, Blades envió un abrazo solidario al pueblo venezolano y aseguró que el país cuenta con la fortaleza necesaria para recuperarse.