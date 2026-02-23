Rubén Blades lamenta muerte de Willie Colón: 'Me resistí a creer'

El cantautor panameño Rubén Blades expresó su pesar por la muerte del emblemático trombonista Willie Colón, con quien formó uno de los dúos más influyentes

El cantautor panameño Rubén Blades expresó su pesar por la muerte del emblemático trombonista Willie Colón, con quien formó uno de los dúos más influyentes de la historia de la música latina, pese a que durante años mantuvieron una disputa pública.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Pedro Navaja” confirmó el fallecimiento del músico y envió un mensaje dirigido a su familia, al tiempo que adelantó que más adelante hablará sobre su legado.

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”, escribió Blades.

El legendario trombonista, compositor y pionero de la salsa falleció el 21 de febrero de 2026 a los 75 años en un hospital de Nueva York, debido a complicaciones de salud, según confirmó su familia.

La noticia provocó reacciones inmediatas en el mundo de la música latina, donde Colón era considerado uno de los arquitectos de la salsa neoyorquina y una figura clave del movimiento impulsado por Fania Records.

Una dupla histórica

Willie Colón y Rubén Blades formaron una de las duplas más icónicas y exitosas en la historia de la salsa, especialmente durante la década de 1970.

Su colaboración bajo el sello Fania Records produjo álbumes legendarios que definieron el género y lo llevaron a nuevos niveles de innovación y conciencia social.

El punto cúlmine de su sociedad fue el álbum Siembra (1978), considerado uno de los discos más vendidos y emblemáticos de la salsa. Temas como "Pedro Navaja", "Plástico", "Dime" y "Siembra" no solo fueron éxitos comerciales, sino que incorporaron letras con mensajes profundos sobre desigualdad, migración y crítica social, lo que se conoce como "salsa conciencia".

Otros trabajos destacados incluyen The Good, the Bad, the Ugly (1975), Metiendo Mano! (1977) y Maestra Vida (1980, en dos volúmenes), donde fusionaron salsa con elementos de jazz, rock y ritmos caribeños.

Esta alianza fue tan poderosa que transformó la salsa urbana y elevó la carrera de Blades, quien llegó a Fania como un desconocido y se convirtió en estrella gracias al impulso de Colón (el "Malo del Bronx", conocido por su estilo callejero y arreglos innovadores).

Sin embargo, su relación se deterioró con el tiempo debido a diferencias creativas, personales y, sobre todo, económicas. El quiebre definitivo ocurrió en 2003, cuando se reunieron para un concierto conmemorativo por los 25 años de Siembra en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.

El evento generó alrededor de $350,000 en ingresos, pero los promotores (Martínez, Morgalo & Associates) no pagaron adecuadamente a los artistas. Colón recibió una suma mucho menor a la esperada y acusó a Blades de no repartir equitativamente o de mala gestión.

Blades, por su parte, afirmó haber recibido solo unos $68,000 y culpó directamente a la agencia promotora por apropiarse del dinero para cubrir deudas propias (incluso uno de los promotores terminó involucrado en problemas legales por narcotráfico).

En mayo de 2007, Willie Colón demandó a Rubén Blades por incumplimiento de contrato, reclamando $115,000 más intereses y daños. El caso se llevó al Tribunal Federal de Puerto Rico. Blades negó las acusaciones y presentó contrademandas, argumentando que la agencia era responsable y que no actuaba como su agente exclusivo. El pleito se prolongó años, con acusaciones públicas mutuas en prensa y conferencias que dañaron su reputación.

En 2010, Colón desestimó la demanda contra Blades (llegando a un acuerdo confidencial con los promotores), pero Blades no pagó nada a Colón; al contrario, Colón terminó cubriendo cerca de $10,000 en costos legales de Blades.

En 2013, un juez falló definitivamente a favor de Blades en los aspectos relacionados, confirmando que la promotora había malversado fondos sin autorización. A pesar de resolverse judicialmente, el daño personal fue irreparable. Blades describió la actitud de Colón como destructiva (especialmente al demandarlo mientras era Ministro de Turismo en Panamá), y afirmó que la ruptura era definitiva.

Colón mantuvo críticas hacia Blades en años posteriores, como en 2024 cuando Blades ganó un Latin Grammy por una regrabación de Siembra (Siembra: 45° Aniversario con la orquesta de Roberto Delgado), a la que Colón llamó "clonación" por no reconocer su rol en los arreglos originales. La enemistad duró más de 20 años, sin reconciliación pública.

La muerte de Willie Colón el 21 de febrero de 2026 (a los 75 años) cerró cualquier posibilidad de arreglo en vida.

Blades expresó condolencias en redes, reconociendo su legado conjunto, pero el silencio y las tensiones previas marcaron un final triste para la sociedad más influyente de la salsa. Su música, sin embargo, sigue uniendo generaciones.