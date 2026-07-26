Rubén Blades cierra La Mar de Músicas con histórica fiesta

Rubén Blades se consolidó como una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana al convertir la salsa para retratar conflictos sociales

Rubén Blades convirtió la clausura de La Mar de Músicas en una celebración de salsa, memoria y compromiso social.

El cantautor panameño regresó este sábado a Cartagena, España, para encabezar una de las presentaciones más esperadas del festival, con localidades agotadas desde varias semanas antes.

Dos años después de recibir el Premio La Mar de Músicas por su trayectoria, el artista volvió acompañado por la Roberto Delgado Big Band, integrada por una veintena de músicos y con la que también trabajó en su producción discográfica más reciente, Fotografías.

Rubén Blades repasa cinco décadas de música

El concierto comenzó con Plástico y avanzó por distintas etapas de una carrera que supera los 50 años. El repertorio incluyó canciones como Decisiones, Ojos de perro azul y Maestra vida, antes de cerrar con Pedro Navaja, una de las composiciones más representativas de su catálogo.

Durante más de dos horas, Blades combinó el ritmo de la salsa con el carácter narrativo y crítico que distingue su obra. Entre canciones, se pronunció contra el racismo, la corrupción política y las dictaduras, además de defender las libertades, la migración y la identidad de los pueblos latinoamericanos.

El músico también agradeció al público y a quienes lo han acompañado a lo largo de su carrera. A sus 78 años, aseguró que continuará cantando, aunque señaló que esta será su última gira internacional, una decisión que dio un significado especial a su presentación en Cartagena.

Una trayectoria que trasciende la salsa

Nacido en Panamá, Rubén Blades se consolidó como una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana al convertir la salsa en un vehículo para retratar conflictos sociales, historias urbanas y problemáticas políticas.

Su trayectoria incluye 12 premios Grammy y 13 Grammy Latinos, además de una carrera desarrollada en la actuación, el derecho y el servicio público. Su legado musical se mantiene ligado a composiciones que llevaron la crónica social a las pistas de baile y ampliaron el alcance cultural del género.

La clausura reunió flamenco, sonidos africanos y fusiones

La última jornada de La Mar de Músicas también contó con la participación de la cantante maliense Virginie Dembélé, quien presentó una propuesta contemporánea construida a partir de las tradiciones musicales de su país y de temas relacionados con la convivencia y la protección de la naturaleza.

La cantaora, guitarrista y compositora sevillana María Marín presentó Las Tres Marías, un proyecto que explora nuevas posibilidades dentro del flamenco, mientras La Señora Tomasa llevó al cierre su mezcla de ritmos latinos, electrónica, rap, funk y reggae como parte de su despedida de los escenarios.

La celebración concluyó con una sesión de Carlangas, quien trasladó al formato DJ el concepto de Bailódromo.

De esta manera, La Mar de Músicas cerró su edición número 31 después de nueve días de conciertos y actividades culturales con artistas procedentes de América, África y Europa.