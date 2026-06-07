Rosita Arenas y Demetrio Bilbatúa recibirán Ariel de Oro 2026

Desde 1986, la AMACC entrega este reconocimiento para destacar carreras que han dejado una huella permanente en la industria.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció que la actriz Rosita Arenas y el documentalista Demetrio Bilbatúa serán reconocidos con el Ariel de Oro durante la edición 68 de los Premios Ariel, el máximo galardón honorífico que entrega la institución a figuras cuya trayectoria ha contribuido de manera significativa al desarrollo del cine mexicano.

El reconocimiento distingue décadas de trabajo en dos ámbitos fundamentales de la cinematografía nacional: la actuación y el documental.

Rosita Arenas deja una huella en la historia del cine mexicano

La trayectoria de Rosita Arenas está estrechamente ligada a la Época de Oro del cine mexicano y a la evolución que experimentó la industria durante las décadas posteriores. Su presencia en la pantalla la convirtió en una de las actrices más reconocidas de su generación.

Durante los años cincuenta participó en producciones que permanecen entre las más recordadas del cine nacional, como “¿Qué te ha dado esa mujer?”, “Escuela de rateros”, “Tres lecciones de amor” y “El amor que yo te di”, donde compartió créditos con figuras como Pedro Infante, Tin Tan y Arturo de Córdova.

Además de su trabajo en comedias y melodramas, la actriz también se convirtió en uno de los rostros más representativos del cine fantástico mexicano. Participó en películas consideradas de culto como “La maldición de la momia azteca”, “La maldición de la Llorona” y “El espejo de la bruja”.

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó con “El bruto” (1953), dirigida por Luis Buñuel, donde compartió pantalla con Pedro Armendáriz y Katy Jurado.

Demetrio Bilbatúa, referente del documental en México

Por su parte, Demetrio Bilbatúa recibirá el Ariel de Oro por una trayectoria que supera las siete décadas documentando acontecimientos históricos, culturales y sociales de México.

Nacido en Galicia en 1935, llegó a México junto con su familia en 1945 tras la Guerra Civil Española. Inició su carrera profesional a los 19 años y a lo largo de su vida produjo más de mil documentales en formato de 35 milímetros.

Entre los acontecimientos que registró se encuentran la campaña presidencial de Adolfo López Mateos, los Juegos Olímpicos de México 1968, diversas Copas del Mundo de futbol y tradiciones indígenas como el Carnaval de San Juan Chamula.

Reconocen una vida dedicada al cine

La AMACC destacó que Bilbatúa innovó en el uso de recursos técnicos para la época, aportando dinamismo a los documentales informativos y desarrollando materiales educativos y de divulgación que acompañaron durante años las funciones cinematográficas en el país.

En 1981 obtuvo un Premio Ariel por “El valle sagrado del Urubamba” y en 2015 donó su acervo audiovisual a la Fundación Carlos Slim, donde posteriormente fue digitalizado en formato 4K.

Con la entrega del Ariel de Oro 2026, la academia reconocerá el legado de dos figuras que, desde distintas trincheras, contribuyeron a construir parte de la historia del cine mexicano y a preservar su memoria para nuevas generaciones.