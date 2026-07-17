Rose Byrne y Jenna Ortega protagonizarán Nasty

Rose Byrne y Jenna Ortega encabezarán Nasty, un nuevo drama deportivo dirigido por Mary Bronstein y distribuido por Clockwork de Warner Bros

Rose Byrne y Jenna Ortega serán las protagonistas de Nasty, un nuevo drama deportivo dirigido por Mary Bronstein y distribuido por Clockwork, el reciente sello independiente de Warner Bros.

La película seguirá a una atleta que busca conseguir un lugar dentro del equipo olímpico de gimnasia, pero durante su camino descubre que su mayor competencia no se encuentra entre sus compañeras, sino en su propia entrenadora.

El proyecto está basado en un guion escrito por Isabella Jarosz, incluido en la Blacklist, la reconocida lista anual que reúne algunos de los mejores guiones no producidos. Para Jarosz, esta producción representa su primera venta de un guion.

Un nuevo trabajo entre Byrne y Bronstein

Nasty marcará una nueva colaboración entre Rose Byrne y Mary Bronstein, quienes previamente trabajaron juntas en If I Had Legs I'd Kick You, cinta que le valió a Byrne una nominación al Óscar.

La producción comenzará durante el otoño y contará con LuckyChap, compañía responsable de películas como Barbie y Saltburn, además de Jenna Ortega, como productores.

Las carreras de sus protagonistas

Rose Byrne cuenta con una amplia trayectoria en cine y televisión, con participaciones en películas como Bridesmaids, Spy y Neighbors. También recibió una nominación al Emmy por su trabajo en Damages y formó parte de producciones como Mrs. America, Physical y Platonic.

Además, la actriz fue reconocida con una nominación al Tony por su actuación en la reposición teatral de Fallen Angels, obra de Noël Coward.

Por su parte, Jenna Ortega alcanzó reconocimiento internacional por protagonizar la serie de Netflix Wednesday. En cine ha participado en Scream, Scream VI y Beetlejuice, además de que próximamente aparecerá en Klara and the Sun, adaptación de la novela de Kazuo Ishiguro dirigida por Taika Waititi.

Nasty forma parte de los primeros proyectos de Clockwork, sello independiente de Warner Bros. lanzado este año y dirigido por Christian Parkes, exdirector de marketing de Neon.

Entre las producciones que desarrolla la compañía también se encuentran The Brigands of Rattlecreek, un western con Matthew McConaughey, Austin Butler, Pedro Pascal y Tang Wei, dirigido por Park Chan-Wook, así como Ti Amo!, secuela de Anora de Sean Baker.