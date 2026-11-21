Rosalía sorprendió a cerca de un centenar de fans en Barcelona al repartir personalmente tenis que llevó en un camión, aunque no todos alcanzaron regalo.

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Rosalía cambió por un momento los escenarios por una entrega de regalos muy especial. La cantante sorprendió a sus seguidores en pleno centro de Barcelona, donde apareció con un camión cargado de cajas de tenis que comenzó a repartir personalmente.

El encuentro tuvo lugar en la plaza dels Àngels, junto al Convent dels Àngels y el MACBA, donde cerca de un centenar de fans se reunió para verla de cerca.

La artista llegó para convivir con sus seguidores y se encargó de entregarles los tenis, intentando que cada uno recibiera un par de su talla, aunque la cantidad disponible no permitió que todos alcanzaran regalo.

Entre la emoción y los gritos de los asistentes, algunos aprovecharon para pedirle directamente su número de calzado, mientras Rosalía atendía las peticiones y continuaba con la entrega.

La convocatoria reunió tanto a seguidores que habían sido seleccionados previamente por clubes de fans como a curiosos que se acercaron al enterarse de la presencia de la cantante a través de redes sociales.

La visita también formó parte de una acción relacionada con una exposición dedicada a un modelo de tenis que se ha convertido en un clásico del calzado deportivo.

Rosalía se encuentra en Barcelona, donde también tiene previsto asistir este viernes a una gala de premiación.

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