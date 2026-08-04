Rosalía se disculpa con Argentina tras polémica mundialista

La cantante agradeció el apoyo que ha recibido durante todos estos años y aseguró que su cariño por el país permanece intacto.

Rosalía aprovechó su primer concierto en Buenos Aires, Argentina, para ofrecer una disculpa pública a sus seguidores, luego de la controversia que surgió tras compartir en redes sociales una publicación relacionada con la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

La cantante española se dirigió directamente a los asistentes y reconoció que cometió un error que nunca tuvo la intención de ofender al público argentino.

Visiblemente conmovida, la intérprete aseguró que compartir aquella publicación fue “un error enorme” y explicó que lo hizo sin revisar a fondo el contenido. Rosalía recordó que Argentina fue uno de los primeros países en abrirle las puertas al inicio de su carrera y afirmó que siente un profundo cariño por el público argentino.

“Ustedes son el mejor público del mundo”, expresó, provocando una larga ovación de los miles de asistentes al concierto.

La publicación que provocó la polémica

La polémica comenzó después de que la artista republicara un video de Mia Khalifa celebrando el triunfo de España en el Mundial con una de sus canciones de fondo. La publicación fue interpretada por muchos usuarios como una burla hacia la selección argentina, lo que generó fuertes críticas en redes sociales e incluso llamados a boicotear sus conciertos en Buenos Aires.

Rosalía recuerda sus inicios en Argentina

Durante su presentación, Rosalía reiteró que nunca tuvo sentimientos negativos hacia Argentina y recordó que fue en ese país donde vivió uno de los momentos más importantes al comienzo de su carrera, durante su participación en Lollapalooza Argentina. La cantante agradeció el apoyo que ha recibido durante todos estos años y aseguró que su cariño por el país permanece intacto.

Las disculpas fueron bien recibidas por el público presente, que respondió con aplausos y muestras de apoyo. Además, la cantante argentina Lali Espósito salió en defensa de Rosalía durante uno de sus conciertos, asegurando que el pueblo argentino la quiere y respaldando el mensaje de reconciliación de la artista española.

Con este gesto, Rosalía buscó cerrar la polémica y concentrarse en su gira por Argentina, donde todavía tiene presentaciones programadas. La cantante dejó claro que su intención nunca fue faltar al respeto a los aficionados argentinos y reiteró su agradecimiento por el cariño que ha recibido desde el inicio de su carrera.