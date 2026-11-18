Variety reconocerá el álbum de Rosalía en los premios Hitmakers, donde también serán galardonados RAYE, Olivia Rodrigo y Hilary Duff

La cantante española Rosalía será distinguida con el premio Obra Maestra de la Década de la revista Variety por su álbum "Lux", reconocimiento que se entregará durante la próxima edición de los premios Hitmakers, programada para el 5 de diciembre en Los Ángeles.

El medio especializado anunció este martes que la artista catalana recibirá el galardón Hitmakers Masterpiece of the Decade por su "innovador álbum", producción que esta semana obtuvo nueve nominaciones a los premios Grammy.

RAYE recibirá el reconocimiento a Hitmaker del Año

Entre los reconocimientos que se entregarán en la gala destaca el premio Hitmaker del Año para la cantante británica RAYE, quien encabeza las nominaciones de los Grammy y competirá con Rosalía en la categoría de álbum del año.

La lista de homenajeados también incluye a Olivia Rodrigo, quien será reconocida como compositora del año, mientras que Sienna Spiro recibirá el premio a la voz visionaria y el grupo Katseye será distinguido como el grupo del año.

Además, Variety anunció que Hilary Duff obtendrá el reconocimiento al ícono generacional, luego de su regreso a la música, y Slayyyter será nombrada artista revelación del año.

'Lux' inaugura una nueva categoría de Variety

Con este reconocimiento, Rosalía se convertirá en la primera artista en recibir el premio Obra Maestra de la Década, una categoría que la revista no había entregado anteriormente.

En años anteriores, Variety otorgó el premio de la década a Ellie Goulding, en 2019; Lana del Rey, en 2021; el productor Jack Antonoff y la compañía de entretenimiento Big Loud, ambos en 2024.

No es la primera ocasión en que la cantante catalana inaugura una distinción dentro de la industria musical. Hace tres años, Rosalía estrenó la categoría Productora del Año en los premios Billboard Women in Music.

Rosalía llega tras ganar seis Latin Grammy

El anuncio de Variety se produce pocos días después de que la intérprete obtuviera seis galardones en la ceremonia de los Latin Grammy.

Entre los reconocimientos que consiguió destaca el premio a álbum del año por "Lux", el tercero de su trayectoria en esa categoría, así como canción del año por "La Perla" y mejor álbum alternativo, entre otros.

La revista adelantó que dará a conocer más nombres de artistas y profesionales que serán reconocidos durante la gala Hitmakers en las próximas semanas.