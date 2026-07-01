Rosalía recibe a Karol G en su confesionario del Lux Tour

Rosalía invitó a Karol G a su confesionario durante un concierto en California, donde la colombiana compartió una experiencia sobre una antigua relación

La cantante española Rosalía sorprendió al público durante su más reciente presentación en Inglewood, California, al invitar al escenario a la colombiana Karol G, a quien recibió con un abrazo y elogió al describirla como "la única e inigualable".

Durante la segunda actuación del Lux Tour en el Kia Forum, Rosalía destacó la trayectoria de la intérprete colombiana antes de darle la bienvenida al confesionario, un espacio de conversación que forma parte de sus conciertos.

"Ella ha demostrado que con trabajo, con disciplina y mucho, mucho corazón, uno puede romper fronteras y llevar su música por el mundo entero", expresó la artista española.

Asimismo, la definió como "una rock star, una leyenda, una mujer fuerte que cree en sí misma", e invitó al público a recibir "con amor y con un aplauso inmenso" a "la única e inigualable, la Bichota", lo que provocó una ovación entre los asistentes.

Así ha presentado Rosalía a Karol G:



“Ella ha demostrado que con trabajo, disciplina y muchísimo corazón se pueden romper fronteras. Es una leyenda, una mujer fuerte que cree en sí misma. La única e inigualable: La Bichota” ✨ pic.twitter.com/21NJR22x8Q — Karol G España (@karolgesp_) June 30, 2026

Un encuentro que fortaleció su amistad

Antes de iniciar la conversación, ambas artistas se fundieron en un afectuoso abrazo.

Rosalía recordó que anteriormente solo había coincidido una vez con Karol G, en un encuentro muy breve de "hola y adiós", por lo que aseguró que compartir ahora ese momento hacía que su amistad pasara a "otro nivel".

El confesionario del Lux Tour ha contado previamente con invitados como Aitana, Lola Young, Bad Gyal, Guitarricadelafuente, las actrices Rossy de Palma y Cara Delevingne, así como la futbolista Kika Nazareth.

Karol G relata una experiencia de una relación pasada

Durante la charla, Karol G compartió una experiencia relacionada con una antigua relación sentimental, aunque en ningún momento reveló la identidad de la persona a la que hacía referencia.

Karol G se somete al confesionario de Rosalía en la primera fecha de LUX TOUR en Los Ángeles. pic.twitter.com/Boojr3Fc77 — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) June 30, 2026

La cantante explicó que durante varios años esperaba distintas excusas para que esa persona no estuviera presente el día de su cumpleaños.

Según relató, el primer y segundo año de la relación pasaron separados esa fecha, mientras que el tercero sí lograron celebrarlo juntos.

Sin embargo, contó que al cuarto año habían planeado un viaje para festejar, pero ya en el aeropuerto, mientras esperaban abordar el vuelo, él decidió marcharse.

"¿Te han dejado en la sala de espera del aeropuerto?", preguntó Rosalía con evidente sorpresa, para después afirmar que una situación así sería "imperdonable".

Karol G respondió que decidió bajar sus maletas y no abordar el vuelo, aunque evitó mencionar el nombre de la persona involucrada.

La cantante colombiana terminó recientemente una relación de más de tres años con su compatriota Feid y, anteriormente, mantuvo una relación con el puertorriqueño Anuel AA.

Tras escuchar la historia, Rosalía respondió de forma contundente y comentó que, en su país, a una persona que actúa de esa manera se le llama "un cabrón" o "vaya perla".

Finalmente, la española aseguró que había motivos para celebrar "más y mejor que ningún cumpleaños" porque Karol G se había deshecho de "ese perla", para dar paso inmediatamente a la interpretación de La perla, tema incluido en su más reciente álbum, Lux.