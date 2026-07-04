Rosalía realiza una donación en apoyo a los niños de Venezuela

Unicef agradeció en su mensaje a Rosalía que su "voz, sensibilidad y generosidad están llegando justo donde más falta hacen.

Rosalía realizó una importante donación económica a Unicef para apoyar a la infancia de Venezuela tras el doble terremoto que el pasado 24 de junio afectó al norte del país y el Comité de Emergencia Español, integrado por ocho oenegés especialistas en ayuda humanitaria, donará un millón de euros.

La Agencia de la ONU anunció a través de sus redes sociales esta aportación con la imagen de una niña sobre la que se puede leer: 'Rosalía, gracias de corazón", y continúa que con su ayuda y la de la Fundación Rosalía podrán proporcionar agua potable para más de 30,000 niños y niñas durante un mes, además de atención médica para 25,000 personas.

También proporcionarán espacios seguros donde miles de niños y niñas podrán estar protegidos y acompañados en un momento tan difícil.

Unicef agradeció en su mensaje a Rosalía que su "voz, sensibilidad y generosidad están llegando justo donde más falta hacen. Gracias por estar cerca de la infancia de Venezuela" y añadió: "Tu voz no solo llena estadios y nos emociona a todos, también lleva esperanza a quien más la necesita".

La cantante catalana se encuentra de gira por Estados Unidos con 'LUX Tour'. En su concierto en Las Vegas realizó un cálido recuerdo a la situación de Venezuela y apeló al cariño y el apoyo que necesitan.