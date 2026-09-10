Rosalía negocia un papel en la película de drama Wet

Rosalía mantiene conversaciones para integrarse al elenco de Wet, drama familiar dirigido por Alma Har’el y con figuras internacionales

Rosalía se encuentra en conversaciones iniciales para integrarse al elenco de Wet, drama familiar dirigido por Alma Har’el que reuniría a varias figuras del cine internacional.

La cantante española y ganadora del Grammy estaría negociando su participación en Wet, proyecto que podría convertirse en el papel cinematográfico más importante de Rosalía hasta la fecha.

Aunque todavía no existe un acuerdo definitivo y las negociaciones podrían cambiar, la participación de la artista avanzaría de manera favorable. De concretarse, tendría un papel clave dentro de la historia.

La película también tiene en conversaciones al ganador del Óscar Javier Bardem, así como a Rebecca Ferguson, Connor Storrie y Odessa A’zion.

La película se desarrollará en un superyate

Hasta ahora se conocen pocos detalles de la trama, aunque el guion original fue escrito por Alma Har’el y Christian Stangeby, a partir de una idea de este último.

La historia se desarrollará a bordo de un superyate y, según lo informado sobre el proyecto, seguirá una línea comparable con Succession y El triángulo de la tristeza, película que ganó la Palma de Oro y recibió una nominación al Óscar.

La compañía 193, de Patrick Wachsberger, gestiona las ventas internacionales en el mercado del TIFF, donde Wet se perfila como uno de los proyectos que podría generar mayor interés entre los compradores.

Fifth Season se encargará de la financiación y producción junto con Chris Leggett, Riva Marker y Alma Har’el.

De acuerdo con la información disponible, el rodaje de Wet está previsto para realizarse en España a principios del próximo año.

Los representantes de Rosalía, los productores y la compañía encargada de las ventas internacionales declinaron hacer comentarios sobre las negociaciones.

La artista española debutó en la pantalla grande con un cameo en Dolor y gloria, película dirigida por Pedro Almodóvar en 2019.

Posteriormente, realizó su primera aparición televisiva con un papel secundario en la tercera temporada de Euphoria. Su posible participación en Wet representaría un paso mayor dentro de su trayectoria cinematográfica.

Una carrera musical con amplio reconocimiento

Rosalía ha construido una trayectoria musical caracterizada por desafiar las etiquetas de género. La cantante cuenta con dos premios Grammy, 11 Grammy Latinos y cuatro MTV Video Music Awards.

Además, suma 13 números uno en España, la mayor cantidad conseguida por una artista local.

Wet será el segundo largometraje de Alma Har’el, quien debutó como directora de cine con Honey Boy, película de 2019 escrita y protagonizada por Shia LaBeouf.

La cinta, adquirida por Amazon, recibió críticas mayoritariamente positivas y tuvo presencia en festivales como Sundance y el TIFF.