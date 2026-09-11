Rosalía negocia participar en un filme de Hollywood

Tanto la cantante española como Bardem y Ferguson están "en negociaciones iniciales" para este proyecto, que se ha presentado en el Festival de cine de Toronto.

Rosalía ha iniciado negociaciones para participar en la película 'Wet', dirigida por Alma Har'el y en la que también podrían estar Javier Bardem y Rebecca Ferguson, según ha informado la revista especializada Deadline.

Tanto la cantante española como Bardem y Ferguson están "en negociaciones iniciales" para este proyecto, que se ha presentado en el mercado del Festival de cine de Toronto.

Si las negociaciones prosperan, sería el salto a Hollywood de Rosalía, que tuvo una pequeña participación en 'Dolor y Gloria' (2019), de Pedro Almodóvar, y un papel secundario en la tercera temporada de la serie 'Euphoria'.

Poco se sabe de cuál sería el papel de la cantante en 'Wet', tan solo que sería un personaje "clave" en la trama, precisa la revista.

El guion ha sido escrito por la directora israelí-estadounidense en colaboración con Christian Stangeby y profesionales conocedores del proyecto apuntan a que está en la línea de la serie 'Succession', que se centra en una batalla familiar por el control de una gran empresa de comunicación, y que la historia se desarrollará en un yate de lujo.

Otros intérpretes que podrían entrar en la película son dos estrellas en alza, Connor Storrie, uno de los protagonistas de la serie 'Heated Rivalry' ('Más que rivales') y Odessa A'zion, muy popular desde que rodara 'Marty Supreme' (2025) junto a Thimothée Chalamet.

La noticia de la posible participación de Rosalía en una película llega cuando está a punto de finalizar su 'Lux Tour', con más de medio centenar de conciertos que le han llevado por Europa y América. Sus dos últimas citas serán en Miami los días 14 y 16 de septiembre.