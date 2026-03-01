Rosalía logra el premio BRIT 2026 Artista Internacional del Año

La expectación por su presencia era notable, ya que desde el lanzamiento de “Lux” la artista ha reducido sus apariciones públicas

La cantante española Rosalía fue reconocida como Artista Internacional del Año en los premios BRIT, considerados los galardones más relevantes de la industria musical en el Reino Unido. La ceremonia se celebró este sábado en Mánchester, donde la artista también ofreció una de las actuaciones más comentadas de la noche.

Con 33 años, la intérprete catalana se impuso a figuras de talla mundial como Bad Bunny, Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Sombr y Tyler, The Creator, consolidando así su proyección global.

Un momento histórico para la música española

Vestida de rojo y con el cabello recogido, Rosalía recibió la estatuilla sobre el escenario del Co-Op Live de manos de Jade, exintegrante de Little Mix. Durante su discurso, agradeció a quienes crean música en español, así como a su familia y a su equipo de trabajo, y lanzó un mensaje a favor de la diversidad cultural y lingüística en la industria.

Es la primera artista española en ganar el premio a Artista Internacional del Año en las 49 ediciones de los BRIT. Anteriormente, Julio Iglesias había estado nominado en 1983, aunque el reconocimiento fue otorgado en aquella ocasión a Kid Creole and the Coconuts.

Reconocimiento tras el lanzamiento de “Lux”

El galardón, concedido por la Industria Fonográfica Británica (BPI), representa un nuevo impulso en la trayectoria de la artista originaria de Sant Esteve Sesrovires.

Se trata de su primer gran premio internacional desde la publicación de su álbum “Lux”, lanzado el 7 de noviembre.

Además de recibir el reconocimiento, Rosalía encabezó el cartel de actuaciones junto a artistas como Harry Styles, Olivia Dean, Raye, Alex Warren, Sombr, Wolf Alice y Mark Ronson, entre otros. La gala también incluyó un tributo al fallecido Ozzy Osbourne, liderado por Robbie Williams.

Una actuación que marcó la noche

En su debut en los BRIT, la cantante presentó por primera vez en vivo una versión con tintes rave de su tema “Berghain”. Acompañada por una orquesta, un cuerpo de bailarines y con la participación especial de Björk, ofreció un espectáculo que sorprendió al público presente en el estadio.

La expectación por su presencia era notable, ya que desde el lanzamiento de “Lux” la artista ha reducido sus apariciones públicas. Todo apunta a que esta presentación en Mánchester será una de las últimas antes del arranque de su gira mundial, que comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia.