Rosalía, Karol G y Ca7riel y Paco Amoroso van por el Latin Grammy

‘Lux’, de Rosalía; ‘Tropicoqueta’, de Karol G, y otros ocho discos competirán por el Latin Grammy a álbum del año en Las Vegas.

‘Lux’, de Rosalía; ‘Tropicoqueta’, de Karol G; ‘FREE SPIRITS’, de CA7RIEL & Paco Amoroso; ‘Taracá’ de Jorge Drexler o ‘¿Dónde Es El After?’, de Rawayana, optarán al Latin Grammy a álbum del año en la 27ª edición de estos galardones que será en Las Vegas el 12 de noviembre.

El resto de nominados en esta categoría son ‘FEMME FATALE’, de Mon Laferte; ‘MUDA’ de Carín León; ‘La Vida Era Más Corta’, de Milo J; ‘EQUILIBRIVM’, de Anitta, y ‘Vendrán Suaves Lluvias’, de Silvana Estrada.

Tras tres años de espera y después de haber acumulado tres Latin Grammy con ‘Motomami’ en 2022, Rosalía regresa a esta gala con ‘Lux’, un álbum conceptual lleno de misticismo en el que explora la fe, lo sagrado y lo litúrgico a través de coros, orquesta y arreglos operísticos, cantado en trece idiomas distintos.

Por su parte, Karol G reivindicó sus raíces musicales latinoamericanas que la acompañaron desde niña en ‘Tropicoqueta’, que contaba con una estética inspirada en las vedettes de antaño.

El humor inteligente predomina en álbumes como 'FREE SPIRITS', en donde los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso satirizan el agotamiento por la fama repentina y la ansiedad del éxito viral, con colaboraciones con artistas de la talla de Sting o Jack Black, así como en '¿Dónde Es El After?', de los venezolanos de Rawayana, quienes narran las travesuras de la noche y sus consecuencias al amanecer.

Mientras que Drexler propone en ‘Taracá’ un homenaje profundo al ritmo afro-uruguayo candombe en un disco grabado en Uruguay que dedica a la memoria de su padre recién fallecido y la mexicana Silvana Estrada explora en 'Vendrán Suaves Lluvias' el duelo y las despedidas no solo de una relación amorosa, sino también de una amistad perdida.

La chileno-mexicana Mon Laferte reinterpreta el arquetipo histórico de la "mujer fatal" desde una perspectiva feminista con su álbum 'Femme Fatale', en el que fusiona géneros como el jazz, el bolero o el swing.

La brasileña Anitta hace lo propio con su espiritualidad y madurez en 'EQUILIBRIVM', un disco introspectivo que busca balancear su mente y su cuerpo entrelazando ritmos tradicionales como la samba y el axé con su devoción por el candomblé.

Por su parte, Carin León cierra una etapa en 'MUDA’, una fusión de géneros como pop, ska, blues y salsa para explorar las distintas caras del amor, con colaboraciones de Juanes o Rawayana.

Y el argentino Milo J, en cambio, entrega en 'La Vida Era Más Corta' un manifiesto sobre el paso del tiempo y la memoria, mezclando folclore argentino y tango con trap y electrónica, con voces como las de Silvio Rodríguez y Mercedes Sosa.